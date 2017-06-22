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10:49 (мск), источник: NewsKo

35 больницам в Прикамье выделено 300 млн руб. на погашение задолженности

Краевым учреждениям здравоохранения будет выделено дополнительно из бюджета региона 300 млн руб. на погашение задолженности.

Такая поправка в бюджет была внесена главой региона Максимом Решетниковым и рассмотрена на днях на заседании комитета по социальной политике Законодательного собрания.

Выделяемые средства помогут погасить задолженность и нормализовать деятельность учреждений.

По информации и. о. министра финансов Пермского края Елены Чугариной, на 1 июня 2017 года объём просроченной кредиторской задолженности больниц составил 434 млн руб. Наиболее критическая ситуация сложилась в 35 учреждениях (это, в основном, центральные районные больницы).

Напомним, что в своём докладе о приоритетных направлениях работы краевого правительства глава региона говорил о необходимости погасить кредиторскую задолженность медицинских учреждений.

Для этого в крае реализуется комплексная программа финансового оздоровления медицинских учреждений. В рамках программы предусмотрены изменения в организации работы больниц, увеличение подушевых нормативов, по которым медицинским учреждениям выделяются средства для оказания медицинской помощи, что позволит увеличить доходы учреждений.

Дополнительные денежные средства выделяются за счёт экономии, сложившейся в бюджете в результате уменьшения расходов, предусмотренных на обслуживание государственного долга.

Источник — администрация губернатора Пермского края.

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