35 больницам в Прикамье выделено 300 млн руб. на погашение задолженности
Краевым учреждениям здравоохранения будет выделено дополнительно из бюджета региона 300 млн руб. на погашение задолженности.
Краевым учреждениям здравоохранения будет выделено дополнительно из бюджета региона 300 млн руб. на погашение задолженности.
Такая поправка в бюджет была внесена главой региона Максимом Решетниковым и рассмотрена на днях на заседании комитета по социальной политике Законодательного собрания.
Выделяемые средства помогут погасить задолженность и нормализовать деятельность учреждений.
По информации и. о. министра финансов Пермского края Елены Чугариной, на 1 июня 2017 года объём просроченной кредиторской задолженности больниц составил 434 млн руб. Наиболее критическая ситуация сложилась в 35 учреждениях (это, в основном, центральные районные больницы).
Напомним, что в своём докладе о приоритетных направлениях работы краевого правительства глава региона говорил о необходимости погасить кредиторскую задолженность медицинских учреждений.
Для этого в крае реализуется комплексная программа финансового оздоровления медицинских учреждений. В рамках программы предусмотрены изменения в организации работы больниц, увеличение подушевых нормативов, по которым медицинским учреждениям выделяются средства для оказания медицинской помощи, что позволит увеличить доходы учреждений.
Дополнительные денежные средства выделяются за счёт экономии, сложившейся в бюджете в результате уменьшения расходов, предусмотренных на обслуживание государственного долга.
Источник — администрация губернатора Пермского края.