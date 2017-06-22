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11:26 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

«Роствертол», «Каменскволокно» и «Вотерфолл ПРО» стали лучшими предприятиями-экспортерами Дона

Названы лучшие предприятия-экспортеры Дона.

По итогам ежегодного конкурса в тройке победителей оказались «Роствертол», «Каменскволокно» и шахтинское предприятие «Вотерфолл ПРО». Последнее выпускает полипропиленовую пленку. Еще 19 компаний получили дипломы.

Добавим, по итогам 2016 года внешнеторговый оборот Ростовской области составил 7,7 миллиардов долларов, при этом доля экспорта — 5,5 миллиардов, сообщается на сайте донского правительства.

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