В Крыму уничтожили 58 тысяч саженцев итальянского винограда

В Крыму уничтожили крупную партию винограда, которая пришла из Италии. 58 тысяч саженцев оказались заражены опасным заболеванием, высаживать их ни в коем случае нельзя.

— Специалисты выявили опасное заболевание — Бактериальное увядание винограда. Наличие заболевания было подтверждено результатами бактериологической экспертизы, проведенной специалистами филиала ФГБУ «ВНИИКР» в Республике Крым, — сообщает управление Россельхознадзора по РК и Севастополю.

Саженцы сожгли в печи.