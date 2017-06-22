Правительство вывело алкоголь из проекта системы tax free

Руководитель департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов Алексей Сазанов рассказал, что такое решение было принято из-за опасности возникновения схемы с «документальным вывозом» алкоголя. «Когда физически алкоголь вывозиться не будет и впоследствии будет реализовываться на внутреннем рынке по сниженным ценам за счет компенсации налога. Мы с этим согласились, предложение было принято», — приводит его слова газета «Ведомости».
Напомним, проектом закона о введении системы tax free предполагается возмещение НДС при вывозе приобретенных в России товаров, а также устанавливается нулевая ставка НДС для услуг, предоставленных иностранцам на территории РФ. «Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации», — сообщили в правительстве при внесении проекта закона в Госдуму.
15 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о предполагаемых затратах на внедрение системы tax free. По его словам, система должна заработать с 1 октября этого года. «Такое нововведение потребует и дополнительных расходов, в этом году приблизительно 260 млн руб., но рассчитываем, что в будущем оно себя окупит за счет роста розничного товарооборота», — сказал господин Медведев.
"не совсем оправдано решение распространить действие tax free на страны"
А откуда Вы взяли такое решение?) Сами придумали?)
"tax free — возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) при вывозе приобретенных в России товаров для граждан стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС)."
Даже определение схемы дано) Для кого?!