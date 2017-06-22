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11:02 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Правительство вывело алкоголь из проекта системы tax free

Правительство России вывело алкоголь из проекта системы tax free — возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) при вывозе приобретенных в России товаров для граждан стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС).

Источник: AP 2017

Руководитель департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов Алексей Сазанов рассказал, что такое решение было принято из-за опасности возникновения схемы с «документальным вывозом» алкоголя. «Когда физически алкоголь вывозиться не будет и впоследствии будет реализовываться на внутреннем рынке по сниженным ценам за счет компенсации налога. Мы с этим согласились, предложение было принято», — приводит его слова газета «Ведомости».

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Напомним, проектом закона о введении системы tax free предполагается возмещение НДС при вывозе приобретенных в России товаров, а также устанавливается нулевая ставка НДС для услуг, предоставленных иностранцам на территории РФ. «Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации», — сообщили в правительстве при внесении проекта закона в Госдуму.

15 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о предполагаемых затратах на внедрение системы tax free. По его словам, система должна заработать с 1 октября этого года. «Такое нововведение потребует и дополнительных расходов, в этом году приблизительно 260 млн руб., но рассчитываем, что в будущем оно себя окупит за счет роста розничного товарооборота», — сказал господин Медведев.

Комментарии
5
А Б
Трудно, конечно, предполагать, что таким образом правительство хочет стимулировать процесс вступления в ЕврАзЭС новых стран, но в таком случае не совсем оправдано решение распространить действие tax free на страны, являющиеся членами Евразийского экономического союза.
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нет нет
Повышения цен странах, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС)? Вам с какой стороны это интересно?)
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нет нет
Конечно трудно. Но напрягитесь и Вас должно получиться) Натягивать сову на глобус для Вас не в первой)
"не совсем оправдано решение распространить действие tax free на страны"
А откуда Вы взяли такое решение?) Сами придумали?)
"tax free — возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) при вывозе приобретенных в России товаров для граждан стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС)."
Даже определение схемы дано) Для кого?!
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