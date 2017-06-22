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11:09 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани снесли нелегальную трехэтажную мини-гостиницу

В Приволжском районе Казани на улице Селекционная снесли незаконно построенную трехэтажную мини-гостиницу, об этом накануне сообщили в пресс-службе УФССП по РТ.

После того, как гостиница была без разрешений построена, исполком подал в суд на владельца и выиграл дело, после чего от собственника потребовали снести здание.

 — Добровольно решение суда не исполнялось, требования судебных приставов также оставались без внимания. Тем не менее, в ходе очередного визита к застройщику, пристав разъяснил последнему, что будет произведен принудительный снос объекта, а расходы лягут на него, — отметили приставы.

После этого владелец гостиницы снес его, при этом с него взыскали исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей, вынесли ограничение на выезд за границу, наложили штраф в 2 тысячи рублей за неисполнение требований судебного пристава.

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