В Казани снесли нелегальную трехэтажную мини-гостиницу

После того, как гостиница была без разрешений построена, исполком подал в суд на владельца и выиграл дело, после чего от собственника потребовали снести здание.

— Добровольно решение суда не исполнялось, требования судебных приставов также оставались без внимания. Тем не менее, в ходе очередного визита к застройщику, пристав разъяснил последнему, что будет произведен принудительный снос объекта, а расходы лягут на него, — отметили приставы.

После этого владелец гостиницы снес его, при этом с него взыскали исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей, вынесли ограничение на выезд за границу, наложили штраф в 2 тысячи рублей за неисполнение требований судебного пристава.