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11:16 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининградской области собираются создать единый расчётный центр по оплате услуг ЖКХ

В Калининградской области уже к концу 2017 года собираются создать единый региональный расчётный центр, который будет заниматься тарифами в сфере ЖКХ. Эта тема обсуждалась на заседании общественно-политического совета при губернаторе 21 июня.

Источник: Клопс.ru

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, уже достигнута договорённость «с одним из банков», который, минуя посредников, возьмёт на себя все расчёты с населением по единому платёжному документу. До конца года такой единый региональный расчётный центр может начать свою работу, постепенно расширяя деятельность на территории области.

Президент фонда социально-экономических и политических исследований «Региональная стратегия» Соломон Гинзбург пожаловался, что жителей региона «коробят не только тарифы, но и низкое качество услуг».

«В настоящее время значительная часть управляющих компаний производит начисления платежей через “частные” расчётные центры, что осложняет взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями в части “ресурсных” начислений потребителям услуг, — отметил в докладе председатель правления КРОО содействия развитию гражданского общества “Родной Калининград” Юрий Корольчук. — Учитывая это, полагаем обоснованным рассмотреть вопрос о создании регионального расчётного центра (с функциями МУП РИВЦ “Симплекс”)».

Глава региона Антон Алиханов в ответ заявил, что такое поручение он уже дал врио министра строительства и ЖКХ Максиму Федосееву. Но никаких подробностей о том, как будет работать организация, пока нет.

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