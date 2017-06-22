Воду Байкала начали экспортировать в Китай. Предприятие по розливу бутилированной воды открылось в Прибайкальском районе Бурятии.

Инвестором проекта стал местный предприниматель Владимир Маносян. Контракт с китайцами подписан на 5 лет. Пока работает только одна линия для розлива. Всего их будет четыре.