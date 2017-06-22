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12:09 (мск), источник: Вести Иркутск

Воду Байкала начали экспортировать в Китай

Предприятие по розливу бутилированной воды открылось в Прибайкальском районе Бурятии.

Источник: Вести Иркутск

Воду Байкала начали экспортировать в Китай. Предприятие по розливу бутилированной воды открылось в Прибайкальском районе Бурятии.

Инвестором проекта стал местный предприниматель Владимир Маносян. Контракт с китайцами подписан на 5 лет. Пока работает только одна линия для розлива. Всего их будет четыре.

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