В Сибири начал расти спрос на туристические услуги

Следующие по популярности направления — туры в Грецию, Болгарию и Тунис, на Кипр. Омичи не отказались бы отдохнуть также в Таиланде и Вьетнаме, однако многих останавливает отсутствие прямых рейсов — вылететь в эти страны можно только из Новосибирска.

— Сегодня, в отличие от прошлых лет, когда зашкаливал курс доллара и прекратились вылеты в Турцию, ситуация обнадеживающая, — сообщила корреспонденту «РГ» ведущий специалист омского агентства путешествий «Орел и решка» Алена Куандыкова — Анталия и Кемер вновь в тренде. Это направление до кризиса считалось основным из-за выгодной стоимости путевок, прямых перелетов и отсутствия визы, на него приходилось до сорока процентов всех продаж. И сейчас, когда ситуация стабилизируется, турки вновь могут выйти в лидеры.

С начала нынешнего года рынок «просел» еще на 7,8 процента. Однако с наступлением лета туристический бизнес демонстрирует подъем, который, по оценкам экспертов, уже составил двадцать-тридцать процентов по сравнению с весенними месяцами.

По словам туроператоров, жители Омской области стали чаще ездить и в европейские страны. Правда особого ажиотажа в этом сегменте пока не наблюдается, туры в государства Старого Света для многих отпускников остаются неподъемными, а наступлением лета цены подросли еще. О скидках в разгар сезона речи не идет в принципе.

По словам туроператоров, жители Омской области стали чаще ездить и в европейские страны. Правда особого ажиотажа в этом сегменте пока не наблюдается, туры в государства Старого Света для многих отпускников остаются неподъемными, а наступлением лета цены подросли еще. О скидках в разгар сезона речи не идет в принципе.

Новых туристических направлений продавцы путевок в этом году не открывают. «Сейчас не время для экспериментов», — полагают операторы, делая ставку на востребованные и проверенные туры. Для подобной осторожности у них есть веские основания.

«Во время кризиса два года назад в Омске закрылось сразу сто туристических фирм. С наступлением экономической “оттепели” отрасль вновь пошла в рост. Впрочем, пока новые игроки не представляют серьезной конкуренции, — сообщили в Омской ассоциации турагентств. — Рынок представлен 260 фирмами, что на 25 процентов превышает показатель аналогичного периода прошлого года».

Цены кусаются

В прошлом году омичи гораздо активнее, чем всегда, отдыхали на российских курортах. Здравницы Крыма и Краснодарского края посетило около восьмидесяти тысяч отпускников. Однако вновь открывшиеся ворота к зарубежным отелям, расположенным на берегах Красного, Черного и Эгейского морей, могут существенно изменить эту картину.

— Последние годы мы с семьей отдыхали в Хосте и Евпатории. К сожалению, пока отечественные курорты по сервису не выдерживают конкуренции ни с Антальей, ни с Шарм-Эль-Шейхом, — признает омский врач Сергей Резниковский. — При этом и цены в России кусаются. По сравнению с тем же Сочи, куда только один перелет стоит 25 тысяч рублей на человека, противоположная сторона черноморского побережья гораздо более «демократична». Сегодня вдвоем в турецком трехзвездочном отеле можно отдохнуть за шестьдесят тысяч рублей по системе «все включено». Поэтому в этом году мы туда и поедем.

Сейчас туры в Крым наиболее охотно покупают пенсионеры, студенты и люди с ограниченными возможностями здоровья. Что, впрочем, неудивительно, поскольку поездки им субсидирует государство. Правда, возможность улететь на полуостров знаменитых крымских вин и яблок, имеет ограниченное число желающих: по словам туроператоров, на билеты стоимостью в пять тысяч рублей приходится не более десятка мест в салоне самолета.

Стоит сказать, что отечественные черноморские курорты остаются весьма востребованными у представителей силовых ведомств, для которых ограничен выезд за границу. Последнее время растет спрос на туры на Алтай, где можно неплохо отдохнуть и без туго набитого кошелька. Цены в среднестатистических местных здравницах колеблются от 700 до 2 500 рублей в сутки (без питания), 1200−2700 рублей (с завтраком или обедом). Однако по факту отдых оказывается не таким уж и дешевым.

— Мы отдыхали вчетвером в отеле на озере Ая. На машине исколесили всю округу, получили массу прекрасных впечатлений. Но и цены тоже впечатлили. Шашлыки, фрукты, сувениры, сервис — все очень дорого. Обед и ужин даже в придорожном кафе стоит как в хорошем ресторане, — поделилась опытом омский юрист Раиса Мухаменшина.

Дома лучше?

Тем не менее, по данным сайта «Зарплата.ру», нынешним летом треть сибиряков планирует отдыхать на отечественных курортах и путешествовать по России. За границу поедет каждый шестой житель СФО. Четверть опрошенных проведет отпуск дома. Остальные будут отдыхать в собственном регионе.

Выяснилось, что 37 процентов горожан предпочитает пляжный отдых, остальным больше по душе экскурсионные туры, а также активный туризм с походами и сплавами. В отличие от Катуни и Оби, у Иртыша, купаться в водах которого в последнее время строго запрещают санитарные врачи, перспектив для развития пляжного сервиса мало, но специалисты полагают, что и Омской области туристам есть, что предложить.

По данным опросов, потенциальные гости ассоциируют Омск с местом, где отбывал каторгу Федор Достоевский. С «третьей столицей России» и именем Александра Колчака, провозгласившего Омск центром белого движения столетие назад. А ведь в регионе есть много других достопримечательностей, широкой публике неизвестных.

Например, мало кто знает, что на Крутинских озерах расположена самая северная в мире колония пеликанов, в Большереченском районе — единственный в России сельский зоопарк. В Большеуковском в первозданном виде сохранился отрезок Московско-Сибирского тракта, по которому шли в ссылку декабристы. В Тевризском районе, согласно преданиям, затонула золотая карета, на которой хан Кучум спасался от Ермака, а в Муромцевском расположены знаменитые пять озер, проходит мистический фестиваль «Солнцеворот». На днях новый туристический сезон открыли казаки из Генераловки, которые проводят с гостями ночные посиделки в лесу у костра, устраивают сплав на плотах, скачки, соревнования борзых собак.

Кроме того, специалисты полагают, что Омская область — настоящий кладезь для развития сельского туризма, который, кстати, может быть востребован в любое время года.

— У людей растет потребность в полноценном отдыхе не только на каникулах, но и в выходные дни, — отмечает основатель общественной организации «Увлечен и я» Анна Статва. — Во всяком случае с набором экскурсии к соленому озеру Эбейты, Амринской балке и страусиной ферме мы, как правило, не испытываем проблем.

Интерес к самобытному сибирскому краю существует и на Западе.

— Растет сегмент путешественников (от студентов до пенсионеров), которым уже малоинтересны общедоступные мировые достопримечательности, сформированные под влиянием глобальных процессов и модернизации. Их привлекают места, где можно наблюдать прошлое, а также реальные люди, сохранившие культуру, быт, традиции и до сих пор живущие по законам предков, в том числе и в сельской местности, — утверждает турист из Канады Дмитрий Ходько. — Впрочем, следует иметь в виду, что эти люди охотно отправятся в глубинку только при условии безопасности, комфортной дороги до места назначения и проживания.

Пока качеством дорог и уровнем гостиничного сервиса сельские районы похвастать не могут. Оставляет желать лучшего и уровень продвижения омских достопримечательностей. Некоторые шаги в создании необходимой инфраструктуры уже делаются, однако без программного подхода в данной сфере Омская область вряд ли сможет претендовать на звание туристической Мекки.