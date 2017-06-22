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11:47 (мск), источник: Noi.md

«Avia Invest» отрицает риск террористической угрозы в Кишинёвском аэропорту

Компания «Avia Invest» категорически отрицает существование повышенного риска террористической угрозы в Кишинёвском международном аэропорту вследствие выявленных недостатков в системе безопасности, как об этом заявили представители Таможенной службы Молдовы, передает NOI.md.

Источник: Noi.md

«Avia Invest» заявила, что обеспечение повышенного уровня комфорта и безопасности пассажиров является одним из базовых приоритетов компании-администратора Кишинёвского аэропорта, и в течение последних лет Avia Invest произвела значительные инвестиции в повышение безопасности авиаперевозок путем закупки новейших, самых современных систем безопасности, произведенных мировыми лидерами в разработке инновационного оборудования для авиации и развитии новых решений систем безопасности крупнейших аэропортов мира.

Кроме этого, было вдвое увеличено количество пунктов контроля безопасности для пассажиров. Таким образом, были внедрены самые эффективные решения для обеспечения повышенного уровня безопасности пассажиров.

Как отмечается, декларации, сделанные Органом гражданской авиации (ОГА), единственной государственной организацией, осуществляющей сертификацию, наблюдение и контроль в области безопасности авиаперевозок в Молдове, деятельность которой контролируется Международной организацией гражданской Авиации, также говорят сами за себя.

Согласно заявлению ОГА, «соответствие государства Республика Молдова в целом и Кишиневского международного аэропорта, в частности, международным нормам авиации находится под постоянным контролем внешнего аудита, проводимого такими организациями, как ЕКГА (Европейская Конференция Гражданской Авиации) и МОГА (Международной Организацией Гражданской Авиации). Согласно данным последней проверки, проведенной ЕКГА и МОГА, проходившей в сентябре 2016 г., не было найдено нарушений или недочётов, и было зафиксировано соответствие систем безопасности аэропорта международным стандартам, которые Молдова, как государство-член огранизаций ЕКГА и МОГА, должна соблюдать в обязательном порядке».

В связи с вышеизложенным, компания «Avia Invest» обратила внимание, что безответственные и некомпетентные заявления по теме безопасности авиаперевозок недопустимы и приводят к формированию ошибочного общественного мнения, наносят вред репутации как Кишиневского международного аэропорта, так и Республике Молдова в целом, на международном уровне.

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