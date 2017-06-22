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12:08 (мск), источник: ИА Татар-информ

Правительство РТ предложило увеличить бюджет республики на 43,6 млрд рублей

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Правительство РТ предложило увеличить бюджет республики на 43,6 млрд рублей, соответствующая инициатива внесена в Госсовет Татарстана, сообщает Коммерсант.

Согласно предложенным изменениям, татарстанский бюджет единовременно увеличит свои доходы и расходы на сумму 43,6 млрд рублей. В случае одобрения инициативы, доходы бюджета за 2017 год увеличится до 222,7 млрд рублей, а расходы — до 230,2 млрд рублей, дефицит составит 7,6 млрд рублей.

Корректировка доходов республиканского бюджета связана с дополнительными поступлениями от налоговых и неналоговых доходов в размере 25,3 млрд рублей. Плановые значения по налогу на прибыль планируется увеличить на 9,1 млрд рублей, вырастут и поступления от подоходного налога (НДФЛ) — с 45 до 47 млрд рублей. Рост поступлений от НДФЛ связывают с ростом зарплат татарстанцев, которые, по данным правительства, выросли в первом квартале 2017 года на 6,4 процента, вопреки ожидаемых 4,9 процента.

В то же время, неналоговые доходы увеличатся на 7,3 млрд рублей, а федеральный бюджет и ПФР даст Татарстану 18,3 млрд рублей. Эти деньги являются целевыми, из них 5,8 млрд рублей уйдет на развитие сельского хозяйства, еще 1,8 млрд рублей уйдет на ремонт дорог, остальные деньги уйдут на формирование городской среды, поддержку жилищного строительства, а также на подготовку к чемпионату мира по футболу.

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