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12:31 (мск), источник: Клопс.ru

Региональные власти отказались от референдума по застройке Нижнего озера

Региональные власти отказались от идеи проведения в Калининграде референдума на важные для Калининграда темы в единый день выборов в сентябре. Об этом заявил врио губернатора Антон Алиханов после заседания общественно-политического совета в среду, 21 июня.

Источник: Клопс.ru

По словам главы региона, для проведения референдума просто не смогли набрать достаточного количества вопросов, чтобы выявить одну больную тему.

«Скорее всего, референдума не будет. Количество вопросов, которые были предложены членами совета, поражало разбросом тем, формулировок и так далее. Было крайне сложно определиться, но социология потом показала, что даже в городе Калининграде нет консолидирующего вопроса, — пояснил Алиханов. — Но от идеи как таковой мы не отказываемся. Может быть, в каком-то другом муниципалитете мы сможем найти вопросы».

Во время предыдущего общественно-политического совета при губернаторе, который состоялся 24 апреля 2017 года, Антон Алиханов предложил провести референдум по запрету дальнейшей застройки берегов Нижнего озера в Калининграде. Провести мероприятие планировали в единый день выборов в сентябре. Помимо Нижнего озера, на референдуме хотели обсудить вопросы застройки зелёных зон и побережья Калининградской области.

В середине июня 2017 года на Нижнем озере начали работы, предшествующие строительству девятиэтажного дома. Несмотря на общественное возмущение и даже организацию пикетов по поводу того, что прямо на берегу водоёма вырастает высотка, в администрации Калининграда заявили, что участок у Нижнего озера передан застройщику девятиэтажки на законных основаниях.

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