Администрация Ростова не заплатит за ремонт дорог с браком

«В планах на текущий и 2018 годы — реализация больших проектов и выполнение большого объема работ, 80 объектов улично-дорожной сети протяженностью 111 км на площади более 1,5 млн тыс. кв. м», — отметил чиновник.

Всего в текущем году на мероприятия в дорожной сфере направлено 6,36 млрд рублей, в том числе 2 млрд рублей федеральных средств и 2,72 млрд рублей региональных. Планируются, что работы по устройству покрытий улично-дорожной сети завершатся до 1 сентября.

«Мы должны помнить о гражданах и их удобстве. При производстве работ и после завершения необходимо приводить территорию в надлежащее состояние. Также подрядные организации не должны производить работы в часы-пик», — добавил Евгений Лебедев.