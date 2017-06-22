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16:06 (мск), источник: ИА Татар-информ

Общественные слушания одобрили проект строительства ВСМ Москва — Казань

(Казань, 22 июня, «Татар-информ», Динара Сиразеева). Участники общественных слушаний высказали мнение о допустимости строительства ВСМ Москва — Казань. Соответствующая информация размещена в сборнике документов и правовых актов муниципального образования Казани от 22 июня.

Источник: ИА Татар-информ

В ходе слушаний прозвучали три доклада — о ходе реализации проекта строительства участка ВСМ Москва — Казань; об оценке воздействия на окружающую среду и мероприятиях по охране окружающей среды в период строительства и эксплуатации участка ВСМ Москва— Казань; об оценке акустического воздействия на окружающую среду и шумозащитных мероприятиях в период строительства и эксплуатации ВСМ Москва — Казань.

После состоялись прения, в которых выступили 11 человек. Участники слушаний затронули такие темы, как альтернативные варианты прохождения трассы ВСМ; компенсационная высадка деревьев; установка безопасных переходов для животных, обитающих в лесах через которые пройдет трасса ВСМ; строительство велодорожки от Парка Урицкого до Обсерватории.

Итогом общественных слушаний стало высказывание участниками мнения о допустимости строительства участка Москва — Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань — Екатеринбург.

Напомним, что о проведении общественных слушаний в Зеленодольске и Казани стало известно в мае этого года. До начала обсуждений можно было ознакомиться с материалами «Мосгипротранса», который и провел анализ воздействия ВСМ Москва — Казань на окружающую среду. Из него стало известно, что ВСМ Москва — Казань пройдет по эстакаде в районе леса «Лебяжье».

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