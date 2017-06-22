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12:57 (мск), источник: Nakanune.ru

В Год экологии на Среднем Урале наполнят водоемы рыбой и обсудят глобальные изменения климата

Евгений Куйвашев подписал распоряжение, согласно которому план мероприятий в Год экологии дополнен несколькими пунктами.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, в регионе водоемы наполнят рыбой, обсудят глобальные изменения климата, а также проведут Всероссийский экологический фестиваль «Чусовая-2017».

«Год экологии призван изменить отношение людей к окружающему природному наследию. На протяжении последних пяти лет в области удается снижать негативное воздействие предприятий на окружающую среду. В настоящее время под патронатом главы области Евгения Куйвашева повышенное внимание уделяется вопросам просвещения и привлечения населения, в том числе, подрастающего поколения, к решению экологических вопросов, на это направлены большинство запланированных мероприятий», — отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

Напомним, в Год экологии в Свердловской области реализуются федеральный и региональный планы мероприятий. В том числе, организован сбор ртутных лам в учреждениях социальной сферы, реализуются четырехсторонние соглашения между министерством природных ресурсов экологии РФ, Росприроднадзором, предприятиями и правительством Свердловской области для снижения количества выбрасываемых вредных веществ в атмосферу и водоемы.

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