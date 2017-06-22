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13:04 (мск), источник: "Российская газета"

В Омске откроют российско-китайский студенческий бизнес-инкубатор

В Омске начинает работу первый в Сибири Международный студенческий бизнес-инкубатор. Решение о его создании было принято на форуме молодых лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества — 2016, собравшего в Омске представителей одиннадцати государств, в том числе России, Китая, Ирана и Сирии.

Источник: Reuters

Резидентами бизнес-инкубатора станут молодые предприниматели России и КНР в возрасте от 18 до 35 лет, идеи которых пройдут сито федеральных экспертиз. В команду войдут по пятнадцать избранных представителей от каждой из двух стран. Им предстоит заняться совместным творчеством, защитить свои идеи, вдохнуть в них жизнь, чтобы затем продвинуть на внешний рынок.

— Сферы, в которых будут работать резиденты, — самые разные: IT-технологии, медицина, биофизика, архитектура, дизайн, образование и многое другое. Главное требование — чтобы проекты были жизнеспособными, максимально быстро окупались и приносили прибыль, — пояснил корреспонденту «РГ» эксперт центра международного сотрудничества Российского союза молодежи (РСМ) Алексей Ежов. — Не исключено, что в процессе совместного творчества резиденты могут и поменять приоритет, если поймут, что именно он ведет к успеху.

— Мы рассчитываем, что хотя бы пять-шесть проектов из пятнадцати выстрелят, — дополняет замминистра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Татьяна Руденок.

Для совместной работы участникам международного бизнес-инкубатора обещают создать все условия. Обширная образовательная программа включает лекции, мастер-классы, практикумы. Перед студентами выступят ведущие предприниматели — специалисты в сферах экономики, менеджмента, маркетинга. Эксперты федерального уровня будут не только общаться с аудиторией в режиме онлайн, но и специально приедут в Омск, чтобы поработать «вживую». Резиденты прослушают теоретический курс, пройдут практику, стажировку, а в завершение будут должны защитить проект перед ученым и предпринимательским консилиумом.

Вести занятия и общаться друг с другом преподаватели и студенты будут на английском языке, однако им предоставят возможность «подтянуть» и китайский, и русский.

В списке омичей, стремящихся попасть в резиденты Российско-Китайского бизнес-инкубатора, — молодой выпускник Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета, который открыл кофейню на Любинском проспекте, где предлагают кофе тринадцать видов. Еще один претендент — Евгений Долгошеев — создал ателье по пошиву оригинальной верхней одежды, в частности, пледов с рукавами. Оба уже стали победителями Всероссийского конкурса «Ты — предприниматель — 2016» и теперь рассчитывают оказаться в международном списке.

По словам Татьяны Руденок, в 2106 году благодаря участию в программах бизнес-подготовку прошли две тысячи представителей молодого поколения Омска, а 72 из них начали собственное дело. Помимо этого, действуют региональный и студенческий бизнес-инкубаторы, открыта школа предпринимательства, разработан комплекс мер поддержки перспективных стартапов.

— РСМ считает успешным проведение в Омске форума молодых лидеров стран ШОС, — дополняет Алексей Ежов. — Еще одним важным фактором стало то, что глава региона дважды выступал на данном мероприятии, отвечал на вопросы участников, а это важное подтверждение политики поддержки талантливой молодежи в регионе. Кроме Омска в проекте участвуют города Ульяновск, Уфа и Хабаровск.

Кстати.

Российско-китайский бизнес-инкубатор будет работать с 1 по 20 июля.

Главные цели проекта — способствовать развитию экономики региона, научить студентов преуспевать, став в перспективе работодателями. В идеале же международные бизнес-инкубаторы должны выступать в роли проектных институтов.

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