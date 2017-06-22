В Омске откроют российско-китайский студенческий бизнес-инкубатор

Резидентами бизнес-инкубатора станут молодые предприниматели России и КНР в возрасте от 18 до 35 лет, идеи которых пройдут сито федеральных экспертиз. В команду войдут по пятнадцать избранных представителей от каждой из двух стран. Им предстоит заняться совместным творчеством, защитить свои идеи, вдохнуть в них жизнь, чтобы затем продвинуть на внешний рынок.

— Сферы, в которых будут работать резиденты, — самые разные: IT-технологии, медицина, биофизика, архитектура, дизайн, образование и многое другое. Главное требование — чтобы проекты были жизнеспособными, максимально быстро окупались и приносили прибыль, — пояснил корреспонденту «РГ» эксперт центра международного сотрудничества Российского союза молодежи (РСМ) Алексей Ежов. — Не исключено, что в процессе совместного творчества резиденты могут и поменять приоритет, если поймут, что именно он ведет к успеху.

— Мы рассчитываем, что хотя бы пять-шесть проектов из пятнадцати выстрелят, — дополняет замминистра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Татьяна Руденок.