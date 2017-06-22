Кондратьев: Все сроки ремонта трасс, ведущих к Сочи, сорваны

Несмотря на то, что трасса ремонтируется уже не первый год, поездка по ней до сих пор похожа на преодоление полосы препятствий.

По распоряжению губернатора Кубани, ремонт федеральной трассы М-4 «Дон» должен был завершиться к 15 июня, реверсивное движение отменено.

Ситуация на сегодня такова: реверс убрали, заторов почти нет. Но это пока сезон ещё не в самом разгаре. А ремонт на проезжей части тем временем все еще продолжается.

Складывается ощущение, что высокопоставленные дорожники визита губернатора не ждали и рабочих о нём не предупредили. Глава региона говорил предельно жёстко.

«Мы с вами вместе едем от самого Краснодара. Сейчас приедем в Джубгу. Любое препятствие, любой лишний знак, любое ограничение на дороге — оно естественно снижает скоростной поток практически до полной остановки. Люди из года в год едут по этой трассе к морю и видят одно и то же — это постоянный ремонт. Почему они должны испытывать этот дискомфорт? Вы реально покажите результат на дороге: что сегодня техника ушла, рабочие ушли, но выполнив весь объем работ», — заявил глава Краснодарского края.

После инспекционной поездки Вениамин Кондратьев намерен сообщить в Министерство транспорта РФ о том, что госкомпания «Автодор» не выполнила своих обязательств по ремонту дорог к Черноморскому побережью в курортный сезон.