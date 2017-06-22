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13:31 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

130-й квартал в Иркутске спасут от бесконтрольной застройки

Мэрия проработает этот вопрос в два этапа.

Администрация Иркутска встала на «тропу войны» с бесконтрольной застройкой 130-го квартала. Об этом сообщил главный архитектор города Сергей Александров. Он рассказал, что эта тема будет проработана в два этапа. Первый этап был представлен депутатам Думы Иркутска сегодня, 22 июня, а второй — подготовят к сентябрю. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«В границах 130-го квартала проектом предусмотрено установление 10-ти зон делового, общественного и коммерческого назначения. Будут предусмотрены территории с озеленением, открытые пространства и так далее. Предельная высота зданий будет ограничена 13-ю метрами. Будет запрещено размещение пристроек, киосков и навесов», — сказал Сергей Александров.

Напомним, повторение ситуации с «замусоренностью» рекламой в 130-м квартале может произойти в «Иркутских кварталах». Проблемы территории реализуемого проекта заключаются в использовании на объектах дешевых отделочных материалов, в отсутствии благоустройства и архитектуры как таковой.

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