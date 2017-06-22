В Воронеже летом под застройку освободят участки под 14 аварийными домами

В Воронеже действует вторая подпрограмма «Снос расселенных аварийных многоквартирных домов» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж». В рамках неё подрядчики по заказу мэрии сносят расселённые дома, источник финансирования — городской бюджет.

По данным мэрии, к 22 июня уже снесено 14 аварийных расселённых домов, сейчас сносят ещё пять ветхих зданий — на улицах Ленинградской, Димитрова и Костромской. Уже прошли аукционы по сносу шести домов на улицах Ленинградской и Димитрова — он состоится в конце июня или начале июля, а в июле пройдут торги по трём домам — вновь на Ленинградской, Порт-Артурской и Лётчика Замкина. Ветхие здания снесут в конце июля — начале августа 2017 года.

После этого власти займутся поиском инвесторов для застройки территории. Пока его не будет, подрядчики должны будут по минимуму благоустроить участки.

Накануне, 21 июня, на видео попал снос аварийного дома на перекрёстке улиц Брусилова и Ленинградской. Горожане пожаловались на неаккуратность работы подрядчика: на записи видно, как столбы пыли поднимаются от разрушенного здания на несколько метров вверх. Кроме того, сильное облако пыли делало минимальной видимость на проезжей части.

Корреспондент «Вести-Воронеж» выясняет, кто должен бы следить за соблюдением норм при сносе аварийного дома.