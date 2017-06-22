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13:33 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

Градсовет одобрил проект реконструкции набережной Екатеринбурга

Изменить до неузнаваемости — такая задача стоит перед разработчиками проекта реконструкции набережной в центре Екатеринбурга.

Источник: Вести - Екатеринбург

Свои идеи они сегодня представили на обсуждение градостроительного совета. Такой идиллический пейзаж привычен скорее для сельской местности.

Тихая речка, поросшие деревьями берега. Увидев такую картину, сложно поверить, что эта набережная расположена практически в самом центре полуторамиллионного города. Это Екатеринбург, окрестности улицы Щорса. Берег реки Исеть выглядит так на протяжении почти 5 километров — от улицы Куйбышева до парка Маяковского.

Долгое время у властей Екатеринбурга просто не было ни времени, ни возможностей, чтобы благоустроить эту территорию. И лишь сегодня на обсуждение градостроительного совета вынесен проект глобальной реконструкции набережной.

По правому берегу авторы проекта предлагают оборудовать велодорожки с местами для отдыха, магазинами и кафе. На левом берегу — оставят место для природы и пеших прогулок. Кроме того, своей главной задачей архитекторы видят восстановление старого городского пруда в парке Маяковского. Этому месту хотят вернуть исторический вид.

«Парковый пруд — локальная достопримечательность реки Исеть. Старшее поколение его помнит», — говорит автор проекта Дмитрий Реутт.

Проект дизайнеров члены градсовета выслушивают, но без замечаний не обходится. Впрочем, сам проект в целом всё же одобряют.

«Мы их одобряем, мы принимаем. В целом работа хорошая. Еще самое главное — мы этой работой даем развиваться дальше двум проектам», — отметил председатель Градостроительного совета Екатеринбурга Михаил Вяткин.

Но чтобы приступить к строительству, архитекторам еще нужно пройти согласование множества инстанций. Так что первые изменения на набережной могут начаться не раньше чем через несколько лет.

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