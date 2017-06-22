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16:48 (мск), источник: Городской репортер

Рост доходов бюджета Ростовской области превысил вдвое среднероссийские показатели

Собственные доходы бюджета Ростовской области за 2016 год выросли на 18%, а в среднем по России этот показатель составил 9%, сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно ежегодному отчету регионального правительства, который озвучил губернатор Василий Голубев, доходы консолидированного бюджета области за прошлый год составили почти 191 млрд рублей, расходы — 186,4 млрд рублей. Это больше уровня 2015 года на 20,1 млрд и 962 млн рублей соответственно.

Как уточнил губернатор, за пять лет доходы бюджета области увеличились вдвое. В 2016 году сохранился низкий уровень дотационности — примерно 7%.

Стоит отметить, что большая часть расходов областного бюджета — 67% — была направлена на социальную сферу. В частности, 59 млрд рублей, или треть расходов консолидированного бюджета, направлены на оплату труда работников бюджетной сферы.

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