Рост доходов бюджета Ростовской области превысил вдвое среднероссийские показатели

Согласно ежегодному отчету регионального правительства, который озвучил губернатор Василий Голубев, доходы консолидированного бюджета области за прошлый год составили почти 191 млрд рублей, расходы — 186,4 млрд рублей. Это больше уровня 2015 года на 20,1 млрд и 962 млн рублей соответственно.

Как уточнил губернатор, за пять лет доходы бюджета области увеличились вдвое. В 2016 году сохранился низкий уровень дотационности — примерно 7%.

Стоит отметить, что большая часть расходов областного бюджета — 67% — была направлена на социальную сферу. В частности, 59 млрд рублей, или треть расходов консолидированного бюджета, направлены на оплату труда работников бюджетной сферы.