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14:24 (мск), источник: Nakanune.ru

«Такого интереса еще не было»: из екатеринбургского «Кольцово» в Турцию стала летать девятая авиакомпания

Турецкая авиакомпания «Atlasglobal» открыла рейсы из аэропорта Екатеринбурга в Анталью (Турция). «Atlasglobal» стала девятой по счету авиакомпанией, запустившей рейсы из Екатеринбурга в Турцию.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе «Кольцово», такого интереса к этому направлению в истории аэропорта еще не было. Рейсы турецкой авиакомпании будут выполняться четыре раза в неделю на «Airbus A321», эксклюзивным представителем этого рейса выступает туристический оператор «Интурист».

Помимо «Atlasglobal» на курорт летают еще три турецких авиакомпании и пять — российских. С начала года на рейсах в Турцию было обслужено свыше 160 тыс. человек, что превышает результаты даже наиболее успешного для рынка выездного туризма 2014 года.

Добавим, ранее эксперты называли Турцию одним из самых популярных направлений в этом году.

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