«Такого интереса еще не было»: из екатеринбургского «Кольцово» в Турцию стала летать девятая авиакомпания

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе «Кольцово», такого интереса к этому направлению в истории аэропорта еще не было. Рейсы турецкой авиакомпании будут выполняться четыре раза в неделю на «Airbus A321», эксклюзивным представителем этого рейса выступает туристический оператор «Интурист».

Помимо «Atlasglobal» на курорт летают еще три турецких авиакомпании и пять — российских. С начала года на рейсах в Турцию было обслужено свыше 160 тыс. человек, что превышает результаты даже наиболее успешного для рынка выездного туризма 2014 года.

Добавим, ранее эксперты называли Турцию одним из самых популярных направлений в этом году.