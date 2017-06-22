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14:31 (мск), источник: Sputniknews.kz

ЕНПФ будет публиковать подробную информацию о сделках с пенсионными активами

АСТАНА, 22 июня — Sputnik. Деятельность Национального банка РК по доверительному управлению пенсионными активами стала более открытой, сообщили в пресс-службе регулятора.

Источник: Sputniknews.kz

По словам директора департамента монетарных операций Национального банка Алии Молдабековой, Нацбанк пересмотрел формат публикуемой отчетности в сторону большей открытости и детализации.

«В ежемесячный отчет по инвестиционному управлению были внесены дополнения в части сведений о дате и параметрах совершенных сделок с пенсионными активами», — подчеркнула она.

Также была добавлена подробная информация по сделкам с пенсионными активами, включая покупки, продажи и погашения финансовых инструментов с указанием конкретных деталей по инвестициям.

Вкладчики могут ознакомиться со структурой портфеля ЕНПФ в разрезе отдельного финансового инструмента и информацией по инвестиционному управлению пенсионными активами на интернет-ресурсе ЕНПФ, которые публикуются на ежемесячной основе.

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