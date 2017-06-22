ЕНПФ будет публиковать подробную информацию о сделках с пенсионными активами
АСТАНА, 22 июня — Sputnik. Деятельность Национального банка РК по доверительному управлению пенсионными активами стала более открытой, сообщили в
АСТАНА, 22 июня — Sputnik. Деятельность Национального банка РК по доверительному управлению пенсионными активами стала более открытой, сообщили в
По словам директора департамента монетарных операций Национального банка Алии Молдабековой, Нацбанк пересмотрел формат публикуемой отчетности в сторону большей открытости и детализации.
«В ежемесячный отчет по инвестиционному управлению были внесены дополнения в части сведений о дате и параметрах совершенных сделок с пенсионными активами», — подчеркнула она.
Также была добавлена подробная информация по сделкам с пенсионными активами, включая покупки, продажи и погашения финансовых инструментов с указанием конкретных деталей по инвестициям.
Вкладчики могут ознакомиться со структурой портфеля ЕНПФ в разрезе отдельного финансового инструмента и информацией по инвестиционному управлению пенсионными активами на