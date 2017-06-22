Bloomberg рассказал подробности увольнения главы Uber

Письмо, которое стало причиной увольнения гендиректора Uber Трэвиса Каланика, распространили в компании крупнейшие инвесторы из венчурной компании Benchmark Мэтт Колер и Питер Фентон, сообщает Bloomberg. За распространением документа последовала кампания другого инвестора Benchmark Билла Гюрлея в Uber против Каланика.

По их мнению, именно из-за действий гендиректора входящая в Alphabet компания Waymo в феврале подала иск в суд к таксомоторному перевозчику и его проекту Otto, который занимается беспилотными грузоперевозками. Истец обвинил создателя Otto Энтони Левандовски, который ранее работал в Waymo, в краже 14 тыс. секретных документов, где шла речь о системе автопилота. Суд изучил обстоятельства дела и встал на сторону Waymo, обязав Uber вернуть украденные документы, а также отстранить Левандовски от занимаемой должности.

Еще инвесторы вспомнили о скандале с продуктом Uber — специальным программным обеспечением Greyball, позволяющим принимать заказы от чиновников, полицейских и других госслужащих.

Еще инвесторы вспомнили о скандале с продуктом Uber — специальным программным обеспечением Greyball, позволяющим принимать заказы от чиновников, полицейских и других госслужащих.

Эта программа помимо основного своего функционала собирала информацию о чиновниках. Кроме того, когда госслужащие пытались оформить заказ на такси, приложение автоматически отправляло им сообщение, что все машины заняты. После этого американский Минюст завел уголовное дело в отношении компании.

По словам источников агентства, инвесторы были обеспокоены тем, что роль Каланика в этих скандалах будет продолжать наносить ущерб компании. В письме, указывает Bloomberg, содержится призыв отправить гендиректора в отставку.

Агентство также указывает, что Колер и Фентон ждали Каланика в отеле в Чикаго утром во вторник, 20 июня. Инвесторы вручили гендиректору Uber свое письмо, которое тот прочитал на месте; еще час трое мужчин продолжали разговор. Сразу после этого последовало заявление главы Uber об отставке.

Как ранее сообщало издание The New York Times, перед тем как объявить о своем решении покинуть пост СЕО компании, Каланик обсудил требование акционеров с одним из членов совета директоров Uber, после чего в течение нескольких часов вел переговоры с несколькими инвесторами, по итогам которых согласился уйти в отставку. При этом он сохранил за собой место в совете директоров компании.