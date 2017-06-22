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15:14 (мск), источник: Ежедневник.by

Ладутько подал заявление на банкротство «Мотовело»

В Экономический суд Минска направлено заявление о признании ОАО «Мотовело» экономически несостоятельным (банкротом). Документ подписал гендиректор мотовелозавода Николай Ладутько.

Источник: Ежедневник.by

«Должник работает с убытками, неплатежеспособность приобретает устойчивый характер, денежные поступления не позволяют в установленные сроки исполнять платежные обязательства и обязательства, вытекающие из трудовых и связанных с ними отношений», — говорится в заявлении.

Согласно данным бухгалтерского баланса по состоянию на 30 апреля, стоимость активов «Мотовело» составляет 60 млн рублей. Убыток за I квартал составил почти 350 тыс. рублей. Убыток за 2016 год — 7,5 млн рублей, пишет tut.by.

Основными причинами плачевного финансового положения предприятия является «начисление процентов по кредитам и курсовых разниц от пересчета обязательств, выраженных в иностранной валюте, а также дефицит оборотных средств, препятствующий наращиванию объемов производства». Убытки также увеличиваются за счет содержания непрофильных активов (подсобного хозяйства, детского оздоровительного лагеря, комплекса общежитий).

«Мотовело» имеет долги перед 7 банками, в том числе в 6-ти — залоги и поручительства по обязательствам 3-их лиц. Собственные обязательства — в одном банке на общую сумму 28,2 млн долларов. В залоге у банков находится недвижимость завода оценочной стоимостью почти 88 млн долларов, говорится в документе.

Сумма требований кредиторов по обязательствам, обеспеченных залогом имущества «Мотовело», составляет 61,3 млн долларов (187% стоимости активов), по денежным обязательствам, неоспариваемая должником — 59,3 млн рублей, следует из заявления.

В производстве Экономического суда находятся требования «Белгазпромбанка» (на сумму почти 9 млн долларов), латвийского «Риетуму Банка» (7,138 млн евро) и «Беларусбанка» (1,9 млн долларов).

Помимо долгов перед банками «Мотовело» имеет обязательства перед бюджетом и сотрудниками в общей сложности на 700 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность «Мотовело» составляет почти 16 млн рублей. Однако существенную часть дебиторской задолженности составляют дебиторы, которые находятся в процессе ликвидации.

Как следует из заявления, 99,88% акций «Мотовело» уже принадлежит Госкомитету по имуществу. Это произошло после того, как в январе 2017 года основной владелец компании Александр Муравьев был приговорен к 11 годам лишения свободы, а его контрольный пакет акций в «Мотовело» был конфискован в пользу государства.

Несколько недель назад власти Минска направили в правительство предложения по развитию мотовелозавода. В частности, предлагалось обанкротить ОАО «Мотовело» и продавать участок на Партизанском проспекте на аукционе единым лотом. Новое производство мотоциклетной и велосипедной техники планируется наладить в китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень», функционирующему в режиме свободной экономической зоны.

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