Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: поведение Порошенко на встрече с Трампом удивило украинцев
Гидрометцентр предупреждает: дальше будет только хуже
"Слишком поздно опомнились": Хирург ответил на решение США
Какие виды выплат положены пенсионерам в 2017 году
Украина придумала, как бороться со строительством моста в Крым
Как растущее неравенство тормозит прогрессПрава и свободы личности в мире уважаются все меньше, что тормозит общественное развитие
Расмуссен: Путин проиграет эту битву за расширение НАТО и ЕС
Савченко прокомментировала визит Порошенко в США
7 великих машин, выпущенных в единственном экземпляре
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство
СМИ: Трамп назвал Украину «ненавистным для жителей» топонимом
В Раде назвали позором встречу Порошенко и Трампа
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото)
«Скелеты в шкафу» вредят карьере
Фото зайчиков и щеночков спасут ваш брак
Украина придумала, как бороться со строительством моста в Крым
Ответ РФ на санкции США последовал незамедлительно
Фоторепортажи
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
10В Лондоне загорелся 24-этажный жилой дом
14:55 (мск), источник: ИА Башинформ

На следующей неделе сотни домов Уфы останутся без воды

УФА, 22 июн 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Уфе опубликован график отключения воды на следующей неделе.

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график отключения горячей и холодной воды на следующей неделе для проведения ремонтных работ.

В Калининском районе 28 июня, с 10 до 20 часов без горячей и холодной воды останутся уфимцы, проживающие по следующим адресам:

  • ул. Первомайская, 44/1, 46;.
  • ул. Интернациональная, 73,75, 77, 79;.
  • ул. А. Невского, 3, 5, 5/1, 7, 9, 11;.
  • ул. Победы, 6, 8, 10, 10а, 12, 12/1.

В Орджоникидзевском районе 28 июня, с 10 до 17 часов холодная вода будет отключена на ул. Вологодская, 95, 95а, 97, 97а, 99, 99а, 101, 101а, 103, 103а, 105.

В Кировском районе 28 июня, с 10 до 16 часов холодную воду отключат на ул. Прибельская, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 22, 22а, 26, 28.

29 июня запланировано 4 отключения воды.

В Октябрьском районе, с 10 до 17 часов холодную и горячую воду отключат по следующим адресам:

  • ул. Бикбая, 24, 24/1, 24/2, 26, 28, 30, 32;.
  • ул. Ю. Гагарина, 17, 19.

В Советском районе, с 10.30 до 21.30 холодную воду отключат на ул. Братьев Кадомцевых, 14 и 16.

В Калининском районе в этот же день, с 10 до 18 часов запланировано отключение воды по следующим адресам:

  • ул. Фурманова, 25−83;.
  • ул. Фадеева, 1−17;.
  • ул. Кецховели, 1−33;.
  • ул. Прессовая, 1−33;.
  • ул. Дунайская, 1−32;.
  • ул. Хетагурова, 3−20;.
  • ул. Белинского, 1−20;.
  • ул. Байкальская, 140−160;.
  • ул. Мишкинская, 9, 11−16.

В Кировском районе 29 июня, с 10 до 22 часов горячую и холодную воду отключат по следующим адресам:

  • ул. Коммунистическая, 71, 85, 96, 103;.
  • ул. Чернышевского, 108, 110;.
  • ул. Цюрупы, 42, 44/1, 44/2, 50, 52, 52/2.

30 июня запланировано 2 отключения воды.

В Орджоникидзевском и Калининском районах, с 14 часов 30 июня до 13 часов 1 июля холодная и горячая вода будет отключена по адресам:

  • ул. Интернациональная, 1, 13/1, 15, 15/1, 19, 19/1, 21, 23, 25, 27, 29, 31;.
  • ул. Комарова, 2, 8, 12, 14, 18, 18/1, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 36а, 36б, 38, 38а, 40;.
  • ул. Северодвинская, 8, 10, 20/3;.
  • ул. Мира, 1а, 1 г, 3, 4, 5, 6, 7, 7/1, 7/2, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 28, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 39;.
  • ул. Ульяновых, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 13, 15, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 44, 47, 53, 54, 57;.
  • ул. Кольцевая, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 30, 27, 27а, 29, 31, 31а, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 36, 36а, 38, 43, 49, 51, 53, 53/1, 59, 61, 63;.
  • ул. Нежинская, 3, 6, 7, 11, 10, 12, 15, 17, 14, 16, 26;.
  • ул. Космонавтов, 3, 5, 7, 11, 13, 18, 20;.
  • ул. М. Пинского, 3, 7, 6, 8, 10;.
  • ул. Первомайская, 1а, 2а, 3а, 5, 5б, 4а, 6, 6а, 9а, 15, 19, 21, 23, 22, 24, 27, 28а, 30а;.
  • ул. Конституции, 2, 4, 6, 8, 9, 9а, 11, 12, 13, 15;.
  • ул. Калинина, 2, 3, 4, 5, 7, 7/1, 8, 9, 11, 13, 15;.
  • ул. Л. Толстого, 3, 5;.
  • ул. Победы, 39, 45.

Кроме того, 30 июня, с 10 до 17 часов горячая и холодная будет отключена на ул. А. Макарова, 14, 14/1 и ул. Ш. Руставели, 39, 41/1.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
ВС Польши: сближение с бортом Шойгу совершили польские пилоты
Минобороны рассекретило воспоминания военачальников о начале ВОВ
Депутаты КПРФ внесли законопроект об отмене новогодних каникул
Станислав Черчесов сфотографировался с Криштиану Роналду (фото)
В Польше приняли закон о сносе коммунистических памятников
Принц Гарри: никто в королевской семье не хочет быть монархом
Пользователи жалуются на блокировку российского сайта Google
Спорт
Мы можем проиграть. Но мы играем в футбол Это было поражение, о котором не стыдно вспоминать
Авто
Дело «пьяного мальчика»: итоги экспертизы и версия отца Следователи официально установили, что в крови ребенка был алкоголь, и теперь намерены выяснить, при каких обстоятельствах ребенок употреблял спиртное
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Варлей и еще 6 секс-символов советских комедий: тогда и сейчас Вспоминаем культовые роли Натальи Варлей, которая в 2017 году отмечает 70-летие, и других артисток, на которых равнялись все женщины Советского Союза, и смотрим, как выглядят самые красивые актрисы СССР сейчас
Недвижимость
Ипотека в России поставила рекорд
В Москве подорожали квартиры в пятиэтажках под снос
Госдума разрешила засекретить данные о недвижимости чиновников
Евгения Васильева стала секретарем ТСЖ элитного дома
Леди
В моду вошли длинные юбки: как правильно их носить Как выглядеть стильно и красиво, а не старомодно, в макси-юбке
Дети
Сын Тины Канделаки покорил пользователей Сети Телеведущая впервые показала повзрослевшего сына.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь