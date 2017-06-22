На следующей неделе сотни домов Уфы останутся без воды
УФА, 22 июн 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Уфе опубликован график отключения воды на следующей неделе.
УФА, 22 июн 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Уфе опубликован график отключения воды на следующей неделе.
Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график отключения горячей и холодной воды на следующей неделе для проведения ремонтных работ.
В Калининском районе 28 июня, с 10 до 20 часов без горячей и холодной воды останутся уфимцы, проживающие по следующим адресам:
В Орджоникидзевском районе 28 июня, с 10 до 17 часов холодная вода будет отключена на ул. Вологодская, 95, 95а, 97, 97а, 99, 99а, 101, 101а, 103, 103а, 105.
В Кировском районе 28 июня, с 10 до 16 часов холодную воду отключат на ул. Прибельская, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 22, 22а, 26, 28.
29 июня запланировано 4 отключения воды.
В Октябрьском районе, с 10 до 17 часов холодную и горячую воду отключат по следующим адресам:
В Советском районе, с 10.30 до 21.30 холодную воду отключат на ул. Братьев Кадомцевых, 14 и 16.
В Калининском районе в этот же день, с 10 до 18 часов запланировано отключение воды по следующим адресам:
В Кировском районе 29 июня, с 10 до 22 часов горячую и холодную воду отключат по следующим адресам:
30 июня запланировано 2 отключения воды.
В Орджоникидзевском и Калининском районах, с 14 часов 30 июня до 13 часов 1 июля холодная и горячая вода будет отключена по адресам:
Кроме того, 30 июня, с 10 до 17 часов горячая и холодная будет отключена на ул. А. Макарова, 14, 14/1 и ул. Ш. Руставели, 39, 41/1.