На следующей неделе сотни домов Уфы останутся без воды

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график отключения горячей и холодной воды на следующей неделе для проведения ремонтных работ.

В Калининском районе 28 июня, с 10 до 20 часов без горячей и холодной воды останутся уфимцы, проживающие по следующим адресам:

ул. Первомайская, 44/1, 46;.

ул. Интернациональная, 73,75, 77, 79;.

ул. А. Невского, 3, 5, 5/1, 7, 9, 11;.

ул. Победы, 6, 8, 10, 10а, 12, 12/1.

В Орджоникидзевском районе 28 июня, с 10 до 17 часов холодная вода будет отключена на ул. Вологодская, 95, 95а, 97, 97а, 99, 99а, 101, 101а, 103, 103а, 105.

В Кировском районе 28 июня, с 10 до 16 часов холодную воду отключат на ул. Прибельская, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 22, 22а, 26, 28.

29 июня запланировано 4 отключения воды.

В Октябрьском районе, с 10 до 17 часов холодную и горячую воду отключат по следующим адресам:

ул. Бикбая, 24, 24/1, 24/2, 26, 28, 30, 32;.

ул. Ю. Гагарина, 17, 19.

В Советском районе, с 10.30 до 21.30 холодную воду отключат на ул. Братьев Кадомцевых, 14 и 16.

В Калининском районе в этот же день, с 10 до 18 часов запланировано отключение воды по следующим адресам:

ул. Фурманова, 25−83;.

ул. Фадеева, 1−17;.

ул. Кецховели, 1−33;.

ул. Прессовая, 1−33;.

ул. Дунайская, 1−32;.

ул. Хетагурова, 3−20;.

ул. Белинского, 1−20;.

ул. Байкальская, 140−160;.

ул. Мишкинская, 9, 11−16.

В Кировском районе 29 июня, с 10 до 22 часов горячую и холодную воду отключат по следующим адресам:

ул. Коммунистическая, 71, 85, 96, 103;.

ул. Чернышевского, 108, 110;.

ул. Цюрупы, 42, 44/1, 44/2, 50, 52, 52/2.

30 июня запланировано 2 отключения воды.

В Орджоникидзевском и Калининском районах, с 14 часов 30 июня до 13 часов 1 июля холодная и горячая вода будет отключена по адресам:

ул. Интернациональная, 1, 13/1, 15, 15/1, 19, 19/1, 21, 23, 25, 27, 29, 31;.

ул. Комарова, 2, 8, 12, 14, 18, 18/1, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 36а, 36б, 38, 38а, 40;.

ул. Северодвинская, 8, 10, 20/3;.

ул. Мира, 1а, 1 г, 3, 4, 5, 6, 7, 7/1, 7/2, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 28, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 39;.

ул. Ульяновых, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 13, 15, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 44, 47, 53, 54, 57;.

ул. Кольцевая, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 30, 27, 27а, 29, 31, 31а, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 36, 36а, 38, 43, 49, 51, 53, 53/1, 59, 61, 63;.

ул. Нежинская, 3, 6, 7, 11, 10, 12, 15, 17, 14, 16, 26;.

ул. Космонавтов, 3, 5, 7, 11, 13, 18, 20;.

ул. М. Пинского, 3, 7, 6, 8, 10;.

ул. Первомайская, 1а, 2а, 3а, 5, 5б, 4а, 6, 6а, 9а, 15, 19, 21, 23, 22, 24, 27, 28а, 30а;.

ул. Конституции, 2, 4, 6, 8, 9, 9а, 11, 12, 13, 15;.

ул. Калинина, 2, 3, 4, 5, 7, 7/1, 8, 9, 11, 13, 15;.

ул. Л. Толстого, 3, 5;.

ул. Победы, 39, 45.

Кроме того, 30 июня, с 10 до 17 часов горячая и холодная будет отключена на ул. А. Макарова, 14, 14/1 и ул. Ш. Руставели, 39, 41/1.