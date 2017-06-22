Мэрия Самары хочет взять кредит на 500 млн руб. для погашение долгов

Согласно опубликованному проекту контракта, банк должен будет открыть горадминистрации невозобновляемую кредитную линию с лимитом выдачи в размере 500 млн руб. на срок 730 дней с даты заключения контракта.

Займ берется на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств. Выдача кредита будет производиться траншами в пределах свободного остатка лимита.

Начальная максимальная стоимость контракта (сумма, которую банк сможет получить в виде процентов за все время пользования кредитом) составляет 93 млн рублей.

Итоги торгов должны подвести 30 июня.