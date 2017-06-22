В Башкирии в Стерлитамаке пройдет сырная ярмарка
УФА, 22 июн 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкирии в Стерлитамаке в ТРЦ «СитиМолл» в субботу, 24 июня, пройдет очередная сырная ярмарка, сообщает Госкомитет РБ по торговле.
УФА, 22 июн 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкирии в Стерлитамаке в ТРЦ «СитиМолл» в субботу, 24 июня, пройдет очередная сырная ярмарка, сообщает Госкомитет РБ по торговле.
Под брендом «Продукт Башкортостана», являющимся местным знаком качества, свою продукцию представят такие сыроварни, как «Bella Fattoria» (Кармаскалинский район), «Дарина Люкс» (Уфимский район), «Ремесленные сыры от Джуманали» (Иглинский район), КФХ Аитов (Мелеузовский район), ООО «Великолепный страус». Время проведения ярмарки — 11.00 — 18.00, по адресу: пр. Октября, строение 36.