Маржа крымских АЗС на 5−7% выше, чем в соседних регионах — ФАС
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости (Крым). Владельцы крымских автозаправочных станций закладывают в конечную стоимость бензина большую маржу, нежели их коллеги в соседних субъектах РФ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости (Крым). Владельцы крымских автозаправочных станций закладывают в конечную стоимость бензина большую маржу, нежели их коллеги в соседних субъектах РФ.
Это является одним из субъективных факторов, определяющих более высокую цену топлива на полуострове по сравнению с соседними регионами. Об этом на
«С нашей точки зрения, маржинальность сетей АЗС в Республике Крым несколько выше, чем в соседних российских регионах — Краснодарском крае и Ростовской области. Мы должны изучить этот вопрос», — отметил Махонин, уточнив, что эта разница составляет порядка 5−7%.
«Нефтепродукты в Республику поступают через биржевые торги с помощью трейдинговых посреднических структур. С нашей точки зрения прямое участие крымских АЗС в биржевой торговле может снизить закупочную стоимость нефтепродуктов, что должно отразиться на конечной стоимости топлива на АЗС», — пояснил Махонин.
«Нужно разобраться с внутрироссийскими проблемами относительно налаживания схем поставок нефтепродуктов в обход инфраструктуры РЖД, например, с использованием инфраструктуры феодосийской нефтебазы и танкерных поставок. Региональным властям надо приложить максимум усилий, чтобы обеспечить нормальную работу феодосийской нефтебазы», — отметил он.
По информации главы профильного управления ФАС, на данный момент потенциал феодосийской нефтебазы используется менее чем на 10%.
«Региональные власти должны подумать, как привести работу нефтебазы в соответствие. Эту инфраструктуру можно использовать для перевалки нефтепродуктов через танкерные поставки, что сэкономит логистические издержки и благоприятно отразится на стоимости продукта в сети АЗС», — убежден Махонин.
В свою очередь руководитель крымского УФАС Тимофей Кураев подчеркнул, что для стабилизации цен на нефтепродукты в Крыму и снижения их до общероссийского уровня необходимы обоюдные усилия, как со стороны органов власти, так и хозяйствующих субъектов.
«Мы должны досконально посмотреть, что происходит с сетями АЗС в Крыму, на что они тратят свои деньги, где они несут затраты, вплоть до копейки, насколько эти затраты обоснованы и где они могут сэкономить. Необходимо проанализировать, есть ли возможность совершенствования логистических схем, оптимизации затрат по хранению и реализации топлива на АЗС. В каждой этой статье затрат мы должны разобраться. Если увидим