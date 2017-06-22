Маржа крымских АЗС на 5−7% выше, чем в соседних регионах — ФАС

«С нашей точки зрения, маржинальность сетей АЗС в Республике Крым несколько выше, чем в соседних российских регионах — Краснодарском крае и Ростовской области. Мы должны изучить этот вопрос», — отметил Махонин, уточнив, что эта разница составляет порядка 5−7%.

Это является одним из субъективных факторов, определяющих более высокую цену топлива на полуострове по сравнению с соседними регионами. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе заявил начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса Федеральной антимонопольной службы России Дмитрий Махонин.

Среди субъективных факторов, определяющих более высокие цены на бензин в Крыму, представитель ФАС также обозначил нежелание владельцев крымских АЗС закупать топливо напрямую на российских биржах, отдавая предпочтение услугам посредников.

Среди субъективных факторов, определяющих более высокие цены на бензин в Крыму, представитель ФАС также обозначил нежелание владельцев крымских АЗС закупать топливо напрямую на российских биржах, отдавая предпочтение услугам посредников.

«Нефтепродукты в Республику поступают через биржевые торги с помощью трейдинговых посреднических структур. С нашей точки зрения прямое участие крымских АЗС в биржевой торговле может снизить закупочную стоимость нефтепродуктов, что должно отразиться на конечной стоимости топлива на АЗС», — пояснил Махонин.

К объективным факторам представитель ФАС отнес дополнительные издержки на транспортировку нефтепродуктов на полуостров через паромную переправу, а также инфраструктурные издержки, в том числе связанные с хранением топлива.

К объективным факторам представитель ФАС отнес дополнительные издержки на транспортировку нефтепродуктов на полуостров через паромную переправу, а также инфраструктурные издержки, в том числе связанные с хранением топлива.

«Нужно разобраться с внутрироссийскими проблемами относительно налаживания схем поставок нефтепродуктов в обход инфраструктуры РЖД, например, с использованием инфраструктуры феодосийской нефтебазы и танкерных поставок. Региональным властям надо приложить максимум усилий, чтобы обеспечить нормальную работу феодосийской нефтебазы», — отметил он.

По информации главы профильного управления ФАС, на данный момент потенциал феодосийской нефтебазы используется менее чем на 10%.

«Региональные власти должны подумать, как привести работу нефтебазы в соответствие. Эту инфраструктуру можно использовать для перевалки нефтепродуктов через танкерные поставки, что сэкономит логистические издержки и благоприятно отразится на стоимости продукта в сети АЗС», — убежден Махонин.

В свою очередь руководитель крымского УФАС Тимофей Кураев подчеркнул, что для стабилизации цен на нефтепродукты в Крыму и снижения их до общероссийского уровня необходимы обоюдные усилия, как со стороны органов власти, так и хозяйствующих субъектов.