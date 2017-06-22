Правительство повысило прожиточный минимум на 218 рублей

Правительство России утвердило величину прожиточного минимума за первый квартал 2017 года на уровне 9909 рублей, он увеличен на 218 рублей по сравнению с четвертым кварталом прошлого года. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

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Согласно постановлению, прожиточный минимум для трудоспособного населения составил 10701 рубль (рост на 235 рублей), для пенсионеров — 8178 рублей (плюс 178 рублей), для детей — 9756 рублей (плюс 322 рубля).

В мае председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минфину и Минэкономразвития подготовить проект закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума работающего.

4 апреля правительство установило прожиточный минимум по итогам четвертого квартала 2016 года в размере 9691 рубля. Это на два процента меньше, чем в третьем квартале. Для трудоспособных россиян прожиточный минимум составил 10466 рублей, для пенсионеров — 8 тысяч рублей и 9434 рубля для детей.

По данным Росстата, в 2016 году доходы ниже прожиточного минимума имели 19,8 миллиона россиян, что превышает показатель 2015-го на 300 тысяч человек.