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15:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Правительство повысило прожиточный минимум на 218 рублей

Правительство России утвердило величину прожиточного минимума за первый квартал 2017 года на уровне 9909 рублей, он увеличен на 218 рублей. При этом показатель для трудоспособного населения составил 10701 рубль, для пенсионеров — 8178 рублей, для детей — 9756 рублей.

Источник: РИА "Новости"

Правительство России утвердило величину прожиточного минимума за первый квартал 2017 года на уровне 9909 рублей, он увеличен на 218 рублей по сравнению с четвертым кварталом прошлого года. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

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Согласно постановлению, прожиточный минимум для трудоспособного населения составил 10701 рубль (рост на 235 рублей), для пенсионеров — 8178 рублей (плюс 178 рублей), для детей — 9756 рублей (плюс 322 рубля).

В мае председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минфину и Минэкономразвития подготовить проект закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума работающего.

4 апреля правительство установило прожиточный минимум по итогам четвертого квартала 2016 года в размере 9691 рубля. Это на два процента меньше, чем в третьем квартале. Для трудоспособных россиян прожиточный минимум составил 10466 рублей, для пенсионеров — 8 тысяч рублей и 9434 рубля для детей.

По данным Росстата, в 2016 году доходы ниже прожиточного минимума имели 19,8 миллиона россиян, что превышает показатель 2015-го на 300 тысяч человек.

Прожиточный минимум определяется правительством для оценки уровня жизни россиян.

Эти величины используются при формировании федерального бюджета, разработке и реализации социальных программ, а также для установления МРОТ, размеров стипендий, пособий, пенсий и других социальных выплат.

Комментарии
7
Юрий Жданов
Слава "Единой России", Медведеву Слава!!! Етит Вашу мать.
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Александр Невский
Видимо должно хватить.... Если жить как гаишник из "Нашей Раши".
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Kлeвeр Удaчи
Радует, что не понизило, а всё же повысило...
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