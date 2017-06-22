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16:39 (мск), источник: РИА Новости

Власти Кубани считают, что курортный сбор должны взимать налоговые органы

КРАСНОДАР, 22 июн — РИА Новости. Власти Кубани считают, что курортный сбор должны взимать налоговые органы, таким образом регион не потратит «лишних денег» на создание новой структуры, сообщил РИА Новости губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Источник: РИА Новости

В среду комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае», внесенный правительством РФ. На рассмотрение Госдумы законопроект может быть вынесен 23 июня.

Документ предусматривает проведение в 2018—2022 годах эксперимента по введению курортного сбора в четырех регионах России. Каждый из них сможет создать фонд, средства которого могут быть направлены лишь на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры. Размер сбора, согласно законопроекту, не может составлять более 100 рублей за сутки фактического пребывания в объекте размещения.

«После принятия соответствующего федерального закона регионы установят для себя размер курортного сбора. Более того, у регионов будет возможность дифференцировать размер сбора в зависимости от сезонности, территории и так далее», — отметил губернатор Краснодарского края, напомнив, что власти Кубани передают это право непосредственно на места, потому что главы муниципалитетов понимают, какие отдыхающие к ним приезжают и с какими «финансовыми возможностями».

«На какой-то период времени главы вообще могут сделать сбор нулевым — все понимают, что эта новая для края мера не должна отпугнуть наших туристов. В существующих экономических условиях необходимо очень осторожно и взвешено подходить к введению курортного сбора», — считает глава Кубани.

Первоначально создатели проекта закона планировали направлять средства на благоустройство, но, как отметил Кондратьев, Краснодарский край выступил с инициативой использовать курортный сбор и для развития инженерной инфраструктуры, пляжных территорий, а также для продвижения курортов. «Кроме того, мы считаем, что это должен быть налоговый сбор. То есть собирать его должны налоговые органы. Таким образом, мы не потратим лишних денег на создание новой структуры, которая будет заниматься взиманием средств», — добавил собеседник агентства.

Он уточнил, что определять, на какие конкретные проекты пойдут собранные деньги, будут также главы территорий. «Это решение будет приниматься на местах. То есть — сколько тот или иной курортный район соберет, столько и потратит на развитие своей территории», — заключил губернатор.

По оценке правительства, суммарный дополнительный объем поступлений в период с 2018 по 2022 год в Краснодарском крае превысит 8,3 миллиарда рублей. Прогнозируемые доходы от введения курортного сбора рассчитывались исходя из общего туристического потока (за исключением льготных категорий граждан и с учетом 5% ежегодного роста), среднего числа дней, проведенных гражданами на территории курортов (14 дней), ставки курортного сбора 50 рублей за сутки.

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