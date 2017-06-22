ПФР по Волгоградской области переходит на карты «МИР»

«В отношении граждан, которым доставка указанных выше выплат уже осуществляется на счета банковских карт, перевод на карты национальной платежной системы “Мир” будет проводиться постепенно, по истечении срока действия прежних платежных карт, до 1 июля 2020 года», — сказано в сообщении фонда.

На 1 июня 2017 года в Волгоградской области получателями выплат от органов ПФР являются 779 тыс. граждан. Из них, 61% получают выплаты на банковские карты, 39% — через отделения Почты России.