В НБУ заявили о замедлении роста ВВП
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Экономика Украины в I квартале 2017 года ожидаемо замедлила рост, сообщает
По данным Государственной службы статистики Украины, в
Такие темпы роста в годовом измерении были несколько ниже оценок Национального банка, которые были опубликованы в Инфляционном отчете за апрель 2017 года (3.0% г/г), что основывались на показателях выпуска в базовых отраслях экономики.
Отметим, что в целом замедление годовых темпов по сравнению с IV кварталом 2016 года, было ожидаемым.
В отличие от конца прошлого года уже не было положительного вклада растениеводства (учет растениеводства в статистике сельскохозяйственного производства происходит лишь в период с июня до декабря).
Кроме того, в НБУ отмечают, что этому также способствовало то, что с середины I квартала прекратилось транспортное сообщение с неподконтрольными территориями Донбасса и было захвачено ряд предприятий на таких территориях.
Нацбанк прогнозирует дальнейшее замедление роста экономики во II квартале 2017 года. Прежде всего, во II квартале это будет отображаться на промышленном производстве и грузовых перевозках негативный эффект от прекращения транспортных сообщений, а также захват
Следовательно текущая динамика ВВП и его составляющих, несмотря на активизацию частного потребления и достаточно высокий инвестиционный спрос, свидетельствует об усилении рисков, что рост ВВП по результатам 2017 года может быть ниже прогноза НБУ (1.9% г/г), обнародованный в Инфляционном отчете (апрель 2017 года).