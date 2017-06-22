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17:04 (мск), источник: 112.ua

В НБУ заявили о замедлении роста ВВП

В январе-марте рост реального ВВП замедлился до 2.5% в годовом измерении.

Источник: Reuters

Экономика Украины в I квартале 2017 года ожидаемо замедлила рост, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

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По данным Государственной службы статистики Украины, в январе-марте рост реального ВВП замедлился до 2.5% в годовом исчислении (предыдущая оценка была 2.4% г/г), а к предыдущему кварталу его сезонно скорректированный уровень снизился на 0.3%.

Такие темпы роста в годовом измерении были несколько ниже оценок Национального банка, которые были опубликованы в Инфляционном отчете за апрель 2017 года (3.0% г/г), что основывались на показателях выпуска в базовых отраслях экономики.

Отметим, что в целом замедление годовых темпов по сравнению с IV кварталом 2016 года, было ожидаемым.

В отличие от конца прошлого года уже не было положительного вклада растениеводства (учет растениеводства в статистике сельскохозяйственного производства происходит лишь в период с июня до декабря).

Кроме того, в НБУ отмечают, что этому также способствовало то, что с середины I квартала прекратилось транспортное сообщение с неподконтрольными территориями Донбасса и было захвачено ряд предприятий на таких территориях.

Нацбанк прогнозирует дальнейшее замедление роста экономики во II квартале 2017 года. Прежде всего, во II квартале это будет отображаться на промышленном производстве и грузовых перевозках негативный эффект от прекращения транспортных сообщений, а также захват горно-металлургических предприятий на неподконтрольных территориях.

Следовательно текущая динамика ВВП и его составляющих, несмотря на активизацию частного потребления и достаточно высокий инвестиционный спрос, свидетельствует об усилении рисков, что рост ВВП по результатам 2017 года может быть ниже прогноза НБУ (1.9% г/г), обнародованный в Инфляционном отчете (апрель 2017 года).

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