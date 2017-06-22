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17:02 (мск), источник: "Российская газета"

В Крыму назвали причины завышенных цен на бензин

Цены на бензин в Крыму выше, чем в соседних регионах России. Чтобы стабилизировать их, в Крыму создана рабочая группа по вопросам ценообразования на автомобильное топливо.

Источник: Reuters

— В Крыму только начался курортный сезон и привлекательность региона зависит в том числе от нормальной стоимости нефтепродуктов, поэтому мы должны попытаться сделать так, чтобы цены на бензин в РК приближались к среднероссийским, — сообщил начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС Дмитрий Махонин по итогам выездного совещания в Совмине РК с участниками крымского рынка нефтепродуктов. — Предварительный анализ позволяет сказать, что есть как объективные, так и субъективные причины разницы цен. Мы понимаем, что существуют инфраструктурные издержки, дополнительные расходы на паромную переправу, но, с нашей точки зрения, они могли быть и ниже, в частности, на хранение нефтепродуктов, а также услуги РЖД. Эти факторы требуют досконального изучения и принятия по ним определенных решений.

Для этого, как считают в ФАС, необходимо диверсифицировать каналы поставки нефтепродуктов в Крым, используя помимо РЖД еще инфраструктуру Феодосийской нефтебазы для танкерных поставок.

— Пока она практически не загружена — потенциал используется меньше, чем на 10 процентов, — рассказал он. — Есть проблемы с лицензированием, поэтому региональным властям необходимо приложить максимум усилий, чтобы обеспечить ее нормальную работу.

К числу субъективных причин высокой стоимости ФАС относит тот факт, что крымские нефтетрейдеры предпочитают закупать бензин не на бирже, а у посредников.

— Мы разобрали логистические маршруты поставок нефтепродуктов, из которых следует, что в основном топливо поступает через биржевые торги, с помощью трейдинговых посреднических структур, — рассказал он. — С нашей точки зрения, участие напрямую в биржевой торговле может снизить закупочную стоимость нефтепродуктов.

Также владельцы крымских АЗС закладывают в конечную стоимость бензина маржу на 5−7 процентов больше, нежели их коллеги в Краснодарском крае и Ростовской области.

По мнению руководителя крымского управления ФАС Тимофея Кураева, для стабилизации цен на нефтепродукты в Крыму необходимы обоюдные усилия, как со стороны органов власти, так и хозяйствующих субъектов.

— Есть объективные причины, на которые ссылаются нефтетрейдеры, но мы хотели бы разобраться и с субъективными вещами, поэтому мы должны досконально посмотреть, что происходит с сетями АЗС в Крыму, на что они тратят свои деньги, где они несут затраты, вплоть до копейки, насколько эти затраты обоснованы и где могут сэкономить, — говорит он. — Необходимо проанализировать, есть ли возможность совершенствования логистических схем, оптимизации затрат по хранению и реализации топлива на АЗС. Если увидим какие-то злоупотребления или бездеятельность, будь то хозяйствующие субъекты или органы власти, мы применим предусмотрены законодательством меры.

Искать пути снижения издержек крымских АЗС ФАС будет совместно с властями республики и представителями бизнеса.

— Если принять эти меры, есть все предпосылки для стабилизации, а возможно снижения цены, — сообщил Махонин. — Поэтому создана рабочая группа по вопросам ценообразования на моторное топливо. Сегодня прошло первое совещание, на нем присутствовали представители сетей АЗС, минтопэнерго, «Черноморнефтегаза» и трейдеры, которые осуществляют поставки топлива в Крым.

Также в ФАС отметили, что цены на автомобильное топливо в целом в России стабилизировались и потенциал для роста исчерпан. С марта цена на 95-й бензин не повышается, а на дизельное топливо даже снижается. Падение же цены на нефть на мировом рынке не повлияет на стоимость бензина, поскольку, если сделать разбивку составляющих литра бензина или дизтоплива, нефть в ней занимает 12 процентов. Основные затраты — это акциз, транспортировка и прибыль компании. Кроме этого, цена на внутрироссийскую нефть формируется в тоннах и по фактическим поставкам, а не в баррелях как на международной бирже. Так же рынок бензина подвержен резким колебаниям цены, поскольку работает на долгосрочных контрактах.

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