В Крыму назвали причины завышенных цен на бензин
Цены на бензин в Крыму выше, чем в соседних регионах России. Чтобы стабилизировать их, в Крыму создана рабочая группа по вопросам ценообразования на автомобильное топливо.
Цены на бензин в Крыму выше, чем в соседних регионах России. Чтобы стабилизировать их, в Крыму создана рабочая группа по вопросам ценообразования на автомобильное топливо.
— В Крыму только начался курортный сезон и привлекательность региона зависит в том числе от нормальной стоимости нефтепродуктов, поэтому мы должны попытаться сделать так, чтобы цены на бензин в РК приближались к среднероссийским, — сообщил начальник управления регулирования
Для этого, как считают в ФАС, необходимо диверсифицировать каналы поставки нефтепродуктов в Крым, используя помимо РЖД еще инфраструктуру Феодосийской нефтебазы для танкерных поставок.
— Пока она практически не загружена — потенциал используется меньше, чем на 10 процентов, — рассказал он. — Есть проблемы с лицензированием, поэтому региональным властям необходимо приложить максимум усилий, чтобы обеспечить ее нормальную работу.
— Мы разобрали логистические маршруты поставок нефтепродуктов, из которых следует, что в основном топливо поступает через биржевые торги, с помощью трейдинговых посреднических структур, — рассказал он. — С нашей точки зрения, участие напрямую в биржевой торговле может снизить закупочную стоимость нефтепродуктов.
По мнению руководителя крымского управления ФАС Тимофея Кураева, для стабилизации цен на нефтепродукты в Крыму необходимы обоюдные усилия, как со стороны органов власти, так и хозяйствующих субъектов.
— Есть объективные причины, на которые ссылаются нефтетрейдеры, но мы хотели бы разобраться и с субъективными вещами, поэтому мы должны досконально посмотреть, что происходит с сетями АЗС в Крыму, на что они тратят свои деньги, где они несут затраты, вплоть до копейки, насколько эти затраты обоснованы и где могут сэкономить, — говорит он. — Необходимо проанализировать, есть ли возможность совершенствования логистических схем, оптимизации затрат по хранению и реализации топлива на АЗС. Если увидим
— Если принять эти меры, есть все предпосылки для стабилизации, а возможно снижения цены, — сообщил Махонин. — Поэтому создана рабочая группа по вопросам ценообразования на моторное топливо. Сегодня прошло первое совещание, на нем присутствовали представители сетей АЗС, минтопэнерго, «Черноморнефтегаза» и трейдеры, которые осуществляют поставки топлива в Крым.
Также в ФАС отметили, что цены на автомобильное топливо в целом в России стабилизировались и потенциал для роста исчерпан. С марта цена на 95-й бензин не повышается, а на дизельное топливо даже снижается. Падение же цены на нефть на мировом рынке не повлияет на стоимость бензина, поскольку, если сделать разбивку составляющих литра бензина или дизтоплива, нефть в ней занимает 12 процентов. Основные затраты — это акциз, транспортировка и прибыль компании. Кроме этого, цена на внутрироссийскую нефть формируется в тоннах и по фактическим поставкам, а не в баррелях как на международной бирже. Так же рынок бензина подвержен резким колебаниям цены, поскольку работает на долгосрочных контрактах.