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18:56 (мск), источник: Ipress.ua

«Нафтогаз» может возобновить закупки газа у «Газпрома»

«Нафтогаз» может возобновить закупки газа у «Газпрома» после имплементации решения Стокгольмского арбитража.

Источник: Ipress.ua

НАК «Нафтогаз Украины» будет готов возобновить закупки газа у российского «Газпрома» после имплементации решения Стокгольмского арбитража по соответствующему контракту между сторонами, — сообщил глава холдинга Андрей Коболев на пресс-конференции в четверг в Брюсселе, передает «Интерфакс-Украина».

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«Согласно первому отдельному решению Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа, цена должна быть пересмотрена. И как только “Газпром” выполнит решение трибунала, мы будем готовы начать закупки газа у него», — сказал он.

Вместе с тем Коболев отметил, что неизвестно, сколько времени необходимо «Газпрому», чтобы выполнить решение трибунала, поэтому НАК не ожидает возобновления закупок у «Газпрома» в ближайшее время и в текущем году.

Напомним, в измененном газовом контракте «Нафтогаза» и «Газпрома» должно быть положение «бери или плати».

Российский монополист Газпром опроверг заявление украинской стороны о том, что суд отменил норму «бери или плати» (take or pay) в контракте. На этом контрактном принципе основывалась большая часть претензий Газпрома.

Как известно, «Нафтогаз» получил решение Стокгольмского арбитража в производстве против российского «Газпрома» по контракту на поставку газа. По словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, арбитраж полностью отклонил требования «Газпрома» по принципу «бери или плати».

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