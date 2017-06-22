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17:36 (мск), источник: ИА Татар-информ

В центре Казани пойдет под снос банный комбинат «Здоровье»

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Банный комплекс, расположенный в центре Казани по адресу: ул. Право-Булачная, д. 51, с 1 июля закрывается и не будет принимать ни желающих принять водные процедуры, ни предоставлять площади в аренду. Об этом сообщили татарстанские СМИ.

Источник: ИА Татар-информ

Согласно одной из версий, здание снесут, а на его месте появится хирургическая косметология — для проведения пластических операций, липосакций и подтяжки лица. Высказывались также мнения, что комбинат отошел сети отелей и спа-салонов «Лучано».

По словам генерального директора АО «Комбытсервис» (97 процентами акций которого владеет помощник Президента РТ Камиль Исхаков) Елены Гендельман, «комбинат закрывается с 1 июля на масштабную реконструкцию». Ее инициировал новый собственник комбината — ООО «Здоровье» (оно несколько лет арендовало банно-оздоровительный комплекс у «Комбытсервиса»). В мае имущество комбината было предано «Здоровью».

Учредителем компании «Здоровье» оказалась внучка Камиля Исхакова Карина Камалова.

Как пояснил СМИ сам Исхаков, старое здание комбината давно находится в плачевном состоянии, поэтому будет полностью снесено, а на его месте построят новое с подземной парковкой и дополнительными этажами.

Комментарии
1
Dmitry Surkov
очень интересно как недвижимость в центре Казани оказалась в собственности бывшего мера? наверное купил на зарплату мера Пока не заметно, но вся политика правительства рф и рт в том числе(впоминаем как кинули весь бизнес в татарстанских банках татфондбан интехбанк и т.п.) ведет к майдану... очень печально... пересмотр приватизации=грабежа чиновниками=ворами неизбежен...
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