В центре Казани пойдет под снос банный комбинат «Здоровье»
(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Банный комплекс, расположенный в центре Казани по адресу: ул.
(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Банный комплекс, расположенный в центре Казани по адресу: ул.
Согласно одной из версий, здание снесут, а на его месте появится хирургическая косметология — для проведения пластических операций, липосакций и подтяжки лица. Высказывались также мнения, что комбинат отошел сети отелей и
По словам генерального директора АО «Комбытсервис» (97 процентами акций которого владеет помощник Президента РТ Камиль Исхаков) Елены Гендельман, «комбинат закрывается с 1 июля на масштабную реконструкцию». Ее инициировал новый собственник комбината — ООО «Здоровье» (оно несколько лет арендовало
Учредителем компании «Здоровье» оказалась внучка Камиля Исхакова Карина Камалова.
Как пояснил СМИ сам Исхаков, старое здание комбината давно находится в плачевном состоянии, поэтому будет полностью снесено, а на его месте построят новое с подземной парковкой и дополнительными этажами.