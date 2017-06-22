В центре Казани пойдет под снос банный комбинат «Здоровье»

Согласно одной из версий, здание снесут, а на его месте появится хирургическая косметология — для проведения пластических операций, липосакций и подтяжки лица. Высказывались также мнения, что комбинат отошел сети отелей и спа-салонов «Лучано».

По словам генерального директора АО «Комбытсервис» (97 процентами акций которого владеет помощник Президента РТ Камиль Исхаков) Елены Гендельман, «комбинат закрывается с 1 июля на масштабную реконструкцию». Ее инициировал новый собственник комбината — ООО «Здоровье» (оно несколько лет арендовало банно-оздоровительный комплекс у «Комбытсервиса»). В мае имущество комбината было предано «Здоровью».

Учредителем компании «Здоровье» оказалась внучка Камиля Исхакова Карина Камалова.

Как пояснил СМИ сам Исхаков, старое здание комбината давно находится в плачевном состоянии, поэтому будет полностью снесено, а на его месте построят новое с подземной парковкой и дополнительными этажами.