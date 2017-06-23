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11:24 (мск), источник: Интерфакс

Инфляция в Нижегородской области в мае составила 0,7%, с начала года — 2%

Высокий рост цен отмечался на плодоовощную продукцию: свежая капуста, картофель, морковь подорожали в среднем по области в 1,5 раза.

Индекс потребительских цен в Нижегородской области в мае 2017 года составил 100,7%, с начала года — 102%, сообщается в материалах на сайте Нижегородстата. Так, цены на продовольственные товары в прошлом месяце выросли на 1,2% (с начала года — рост на 2,7%).

Высокий рост цен отмечался на плодоовощную продукцию: свежая капуста, картофель, морковь подорожали в среднем по области в 1,5 раза; свекла и репчатый лук — в 1,2−1,3 раза. Из фруктов и цитрусовых цены на апельсины и лимоны увеличились на 17−21%, яблоки — на 13%. В то же время помидоры и огурцы подешевели на 13% и 31%, соответственно.

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