Инфляция в Нижегородской области в мае составила 0,7%, с начала года — 2%

Индекс потребительских цен в Нижегородской области в мае 2017 года составил 100,7%, с начала года — 102%, сообщается в материалах на сайте Нижегородстата. Так, цены на продовольственные товары в прошлом месяце выросли на 1,2% (с начала года — рост на 2,7%).

Высокий рост цен отмечался на плодоовощную продукцию: свежая капуста, картофель, морковь подорожали в среднем по области в 1,5 раза; свекла и репчатый лук — в 1,2−1,3 раза. Из фруктов и цитрусовых цены на апельсины и лимоны увеличились на 17−21%, яблоки — на 13%. В то же время помидоры и огурцы подешевели на 13% и 31%, соответственно.