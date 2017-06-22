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18:09 (мск), источник: Profinance.kz

В РК начнут разработку крупнейшего месторождения нефти

В Правительстве подписаны соглашения по разработке крупного месторождения Прикаспийской впадины.

Мировые нефтегазовые гиганты совместно с казахстанскими компаниями приступят к изучению недр Прикаспийской впадины, передает 24.kz.

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Цель поиска — новое крупное месторождение с возможными запасами углеводородного сырья. Их объемы возможно достигают 50 млрд. тонн. Соответствующие соглашения были подписаны сегодня в Правительстве.

Согласно прогнозам, через 30−40 лет добыча нефти на крупных месторождениях Казахстана сократится. Объёмы будут не такими значительными как сегодня. В Казахстане впрочем, имеются месторождения со значительными, но трудноизвлекаемыми запасами.

Канат Бозумбаев, министр энергетики РК:

— Преждевременно сейчас говорить, когда добывать и сколько. Но вероятные запасы Прикаспийской впадины могут достигать 50 млрд. тонн углеводородного сырья.

Проводить геологоразведку, бурить скважины казахстанские компании будут совместно с иностранными. Меморандум о создании консорциума «Евразия», куда войдет ряд мировых гигантов по добыче нефти, был подписан сегодня в Правительстве.

Аналогов такому проекту в мире не существует. Нефтяники должны будут пробурить 10−15-тикилометровую скважину.

Узакбай Карабалин, зам. пред. Ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса «Kazenergy»:

— Это очень амбициозная задача. На сегодня в мире такой скважины нет. Мы надеемся, что этот проект позволит в дальнейшем осваивать недра Прикаспийской впадины.

Ареал впадины охватывает северную часть Каспийского моря. Сегодня там добывается 80% всей казахстанской нефти. Часть низменности находится на территории России. В этой связи соглашения о сотрудничестве достигнуты и с российскими коллегами.

Балтабек Куандыков, президент нефтяной компании:

— Мы к добыче нефти на Кашагане шли почти 20 лет. На Тенгизе 15 лет. Поэтому это не будет уже завтра добыча. Сам проект ориентируется примерно на 6 лет.

Развивая нефтяной сектор, Казахстан уделяет не меньше внимания «зеленым технологиям». В республике сегодня действуют 50 ветровых и солнечных электростанций. И потенциал для развития ещё есть.

Канат Бозумбаев, Министр энергетики РК:

— Сегодня мы подписали соглашения в среднем более чем на 700 мегаватт возобновляемых мощностей.

Для сравнения, сегодня электростанции на возобновляемых источниках вырабатывают 300 мегаватт. Новые мощности позволят обеспечить электроэнергией два таких города как Астана.

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