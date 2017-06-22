Сечин заявил, что лично отменил закупку чайных ложек за 15 тыс. руб. для дочки «Роснефти»

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Глава «Роснефти» Игорь Сечин лично отменил закупку дорогостоящих столовых приборов для «РН-Аэрокрафт», дочернего предприятия корпорации. Об этом он заявил, отвечая на вопрос акционера о закупке «вилок и ложек по бешеным ценам».

В мае на сайте госзакупок появился тендер на покупку для «РН-Аэрокрафт» столовых приборов, в том числе серебряных чайных ложечек стоимостью почти 15 тысяч рублей каждая и икорниц по 83 тысяч рублей. Общая стоимость закупаемых предметов оценивалась в 4,75 млн рублей. 24 мая закупка была отменена.

«Такой закупки не осуществлялось, тут комментировать нечего», — сказал глава «Роснефти».

Сечин отметил, что попытка провести такую закупку была со стороны дочерней компании, которая занимается авиаобеспечением на Дальнем Востоке. «И как только в центральном аппарате об этом узнали, я лично снял эту закупку с возможности рассмотрения вообще», — заявил он.