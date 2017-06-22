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18:40 (мск), источник: ТАСС

Сечин заявил, что лично отменил закупку чайных ложек за 15 тыс. руб. для дочки «Роснефти»

Глава «Роснефти» отметил, что попытка провести такую закупку была со стороны дочерней компании, которая занимается авиаобеспечением на Дальнем Востоке.

Источник: ИТАР-ТАСС

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Глава «Роснефти» Игорь Сечин лично отменил закупку дорогостоящих столовых приборов для «РН-Аэрокрафт», дочернего предприятия корпорации. Об этом он заявил, отвечая на вопрос акционера о закупке «вилок и ложек по бешеным ценам».

В мае на сайте госзакупок появился тендер на покупку для «РН-Аэрокрафт» столовых приборов, в том числе серебряных чайных ложечек стоимостью почти 15 тысяч рублей каждая и икорниц по 83 тысяч рублей. Общая стоимость закупаемых предметов оценивалась в 4,75 млн рублей. 24 мая закупка была отменена.

«Такой закупки не осуществлялось, тут комментировать нечего», — сказал глава «Роснефти».

Сечин отметил, что попытка провести такую закупку была со стороны дочерней компании, которая занимается авиаобеспечением на Дальнем Востоке. «И как только в центральном аппарате об этом узнали, я лично снял эту закупку с возможности рассмотрения вообще», — заявил он.

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