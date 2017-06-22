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19:04 (мск), источник: Капитал

Рада приняла закон об установке счетчиков воды и тепла

Верховная Рада приняла закон о коммерческом учете коммунальных услуг поставки тепловой энергии, горячей и питьевой воды.

Источник: Капитал

Верховная Рада приняла закон о коммерческом учете коммунальных услуг поставки тепловой энергии, горячей и питьевой воды. За принятие закона проголосовали 238 народных депутатов, передает Эспрессо.TV.

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Проект закона № 4901 предусматривает обязательное оборудование всех зданий, которые присоединены к внешним тепловых сетей (кроме сетей систем автономного теплоснабжения), внешних сетей горячего водоснабжения (кроме сетей систем автономного горячего водоснабжения), наружных водопроводных сетей (кроме сетей систем автономного водоснабжения) домовыми узлами учета, соответственно, тепловой энергии и воды. Проект предусматривает, что именно такие узлы учета будут использоваться для коммерческого учета соответствующих коммунальных услуг.

Проект предусматривает, что оборудование домовыми узлами учета существующих зданий обязан провести оператор соответствующих внешних сетей в срок:

1) нежилых зданий — до 1 октября 2017;.

2) жилых зданий — до 1 октября 2018 года.

Кроме того, в многоквартирных домах и других зданиях, где насчитывается более одного потребителя, проект закона предусматривает обязательную установку индивидуальных (квартирных) приборов учета (или приборов-распределителей тепловой энергии), которые используются для распределения показаний домового прибора учета:

1) в нежилых зданиях — до 1 октября 2017;.

2) в жилых зданиях — до 1 октября 2018 года.

Законопроект устанавливает, что расчеты за предоставленные коммунальные услуги (поставка тепловой энергии, снабжение горячей и питьевой воды) осуществляются исключительно по данным коммерческого учета.

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