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20:08 (мск), источник: Интерфакс

«Роснефть» направит на дивиденды 35% прибыли по МСФО

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU — Акционеры НК «Роснефть» на годовом собрании одобрили выплату дивидендов по итогам 2016 года в размере 5 руб. 98 коп. на одну обыкновенную акцию, сообщил корреспондент «Интерфакса» с собрания. Таким образом, на дивиденды будет направлено 35% чистой прибыли по МСФО, или 63,4 млрд. руб.

Источник: Reuters

Ранее ведомства, как и годом ранее, разошлись по вопросу размера выплат дивидендов «Роснефти». Так, Росимущество по итогам работы «Роснефти» в 2016 году предлагало направить на выплату дивидендов 50% прибыли по МСФО, а министерство энергетики — 35%.

В декабре 2016 года в целях повышения инвестиционной привлекательности компании совет директоров одобрил изменения в дивидендной политике «Роснефти», в соответствии с которыми дивидендные выплаты в обозримом будущем составят не менее 35% чистой прибыли по МСФО. Новая дивидендная политика предусматривает также выплаты акционерам два раза в год.

В качестве аудитора бухгалтерской отчетности за 2017 год по российским стандартам и консолидированной финансовой отчетности по МСФО совет директоров рекомендовал ООО «Эрнст энд Янг».

Уставный капитал НК разделен на 10 млрд 598 млн 177 тыс. 817 акций. Крупнейшими акционерами «Роснефти» являются государственное АО «Роснефтегаз» (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19,75%) и QHG Shares Pte. Ltd. (19,5%).

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