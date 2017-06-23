На отмену третьей учебной смены правительство потратит 3,8 млрд

Источник: РИА "Новости"

Правительство поручило выделить из резервного фонда 3,8 млрд. рублей в 2017 году на ликвидацию третьей учебной смены в школах. Такой формат, когда дети всех возрастов, начиная с первого класса, учатся с пяти часов до позднего вечера, сохранился в основном на Северном Кавказе, куда и направят выделенную сумму.

Причин того, что школьники вынуждены заниматься до ночи, несколько: нехватка учебных мест, ветхие школьные помещения и высокая рождаемость.

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В целом по России до конца года за счет средств федерального бюджета планируется ввести в эксплуатацию 80 школ на более чем 54 тыс. новых мест. А Минобрнауки России вышло с предложением выделить дополнительно в 2017 году 10,2 млрд рублей на создание новых мест в школах. По инициативе министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова, поддержанной вице-премьерами Александром Хлопониным и Ольгой Голодец, премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение выделить 3,8 млрд руб. Северокавказскому федеральному округу (СКФО). Деньги предназначены для ликвидации третьей учебной смены и перевода учеников из ветхих помещений в новые. В тексте перечня поручений (есть в распоряжении «Известий») говорится, что эти средства будут выделены из резервного фонда уже в этом году по программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016−2025 годы. По данным Минобрнауки, на начало 2016—2017 учебного года обучение школьников в третью смену, когда первый урок начинается в пять вечера, а дети возвращаются домой ближе к ночи, зафиксировано в трех субъектах РФ — Дагестане, Бурятии и Чечне.

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На Северном Кавказе эта проблема стоит наиболее остро. Абсолютное большинство (80%) всех учащихся в третью смену проживают в СКФО.

Больше всего детей обучается в третью смену в Чечне (38 школ) и Дагестане (23 школы).

Как сообщили «Известиям» в Министерстве по делам Северного Кавказа, сейчас в регионе сосредоточена почти десятая часть всех школьников страны, то есть около 1,2 млн детей, а действующих организаций общего образования только 3287. Отсюда и проблема с работой школ в трехсменном режиме. В этом учебном году в третью смену учились более 7 тыс. учеников.

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Первый заместитель Министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов рассказал «Известиям», что проблема во много связана с высокими демографическими показателями в регионе. — Дело в том, что на Кавказе самая высокая рождаемость. Когда запускалась федеральная целевая программа «Юг России», было выделено 15 млрд руб. на борьбу с трехсменкой, построено 60 школ. Но даже этих денег не хватает с учетом быстрого прироста населения, — пояснил первый замминистра. В этом году на строительство новых школ на Северном Кавказе предусмотрено в общей сложности более 5 млрд рублей из федерального бюджета. Планируется, что это позволит создать ещё около 14,5 тыс. мест. Однако с учетом высоких показателей рождаемости в регионе для решения проблемы требуется почти в четыре раза больше новых учебных мест, порядка 57 тыс. — это не менее 114 новых школ. — У нас по прогнозам к 2020 году прирост детей составит более ста тысяч. А сейчас из-за нехватки учебных мест почти восемь тысяч детей учатся в третью смену. Сами понимаете, это не учеба. И кто из родителей захочет, чтобы его ребенок возвращался домой в двенадцатом часу ночи, — отметил Одес Байсултанов.

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