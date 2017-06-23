Две новые станции метро обойдутся Киеву в 5 млрд грн

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Киевский метрополитен анонсировал открытие двух новых станций метро на Виноградаре до конца 2019 года. Как заявил глава предприятия Виктор Брагинский, речь идет о станции «Мостицкая» и «Проспект Правды». В этом году заканчивается проектирование.

Во сколько новые станции метро обойдутся городу, рассказала советник начальника коммунального предприятия «Киевский метрополитен» Наталья Макогон в эфире радиостанции Голос Столицы.

«Стоимость уже известна — это около 5 млрд гривен. На сегодняшний день проект корректируется и относительно сегодняшней стоимости выводится вся смета. Все капитальные вложения метрополитена всегда реализовываются за деньги городского бюджета. В тарифе такие работы никогда не закладываются», — сообщила Макогон.