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08:11 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Две новые станции метро обойдутся Киеву в 5 млрд грн

В эфире радиостанции Голос Столицы советник начальника коммунального предприятия «Киевский метрополитен» Наталья Макогон сообщила, что средства на строительство новых станций метро не закладываются в его тарифах.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Киевский метрополитен анонсировал открытие двух новых станций метро на Виноградаре до конца 2019 года. Как заявил глава предприятия Виктор Брагинский, речь идет о станции «Мостицкая» и «Проспект Правды». В этом году заканчивается проектирование.

Во сколько новые станции метро обойдутся городу, рассказала советник начальника коммунального предприятия «Киевский метрополитен» Наталья Макогон в эфире радиостанции Голос Столицы.

«Стоимость уже известна — это около 5 млрд гривен. На сегодняшний день проект корректируется и относительно сегодняшней стоимости выводится вся смета. Все капитальные вложения метрополитена всегда реализовываются за деньги городского бюджета. В тарифе такие работы никогда не закладываются», — сообщила Макогон.

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