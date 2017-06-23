Генконструктор национальной ПРО назвал дату создания системы

Он добавил, что к 2020 году будет завершена модернизация системы ПРО А-135 города Москвы и Центрального промышленного района​.

Система ПРО, по его словам, создается на базе противоракетных комплексов дальнего перехвата, зенитной ракетной системы ПВО-ПРО и противоракетных комплексов ближнего перехвата.

Кроме того, Боев заявил, что система создается на фоне «прямой угрозы» для России в связи с развертыванием в Румынии и Польше наземных комплексов ПРО. «Не исключено скрытное переоборудование пусковых установок для размещения баллистических ракет средней дальности», — заявил генконструктор.