Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая должность Евгении Васильевой: кем она стала
От месяца рождения зависит, какая хроническая болезнь вам грозит
Появилась первая реакция западных СМИ на фильм Стоуна о Путине
Сын Тины Канделаки покорил пользователей Сети
Ответ России на новые санкции США последовал на следующий день
Су-27 отогнал натовский истребитель от самолета Шойгу Опубликовано видео с F-16 НАТО, подлетевшим к самолету главы Минобороны РФ
Николь Кидман — 50: самые провокационные роли актрисы
Ксения Собчак заинтриговала снимком со съемок нового проекта
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
СМИ: Трамп назвал Украину «ненавистным для жителей» топонимом
В Раде назвали позором встречу Порошенко и Трампа
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото)
СМИ: Ани Лорак показала стальной пресс и роскошную фигуру
Проблемы со стулом Порошенко в США сняли на камеру
Киев направит Москве ноту протеста из-за масштабного проекта РФ
Мужа певицы Жасмин приговорили к тюремному сроку
Фоторепортажи
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
02:45 (мск), источник: РБК

Генконструктор национальной ПРО назвал дату создания системы

В России эшелонированная национальная система противоракетной обороны (ПРО) появится к 2025 году. Об этом главный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) Сергей Боев сообщил «Парламентской газете».

Источник: РИА "Новости"

Он добавил, что к 2020 году будет завершена модернизация системы ПРО А-135 города Москвы и Центрального промышленного района​.

Читайте также
Рогозин: Россия будет полностью закрыта противоракетным куполом

Система ПРО, по его словам, создается на базе противоракетных комплексов дальнего перехвата, зенитной ракетной системы ПВО-ПРО и противоракетных комплексов ближнего перехвата.

Кроме того, Боев заявил, что система создается на фоне «прямой угрозы» для России в связи с развертыванием в Румынии и Польше наземных комплексов ПРО. «Не исключено скрытное переоборудование пусковых установок для размещения баллистических ракет средней дальности», — заявил генконструктор.

Ранее Минобороны сообщало о выпуске первого опытного образца зенитной ракетной системы С-500 к 2020 году. По данным генерального конструктора концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Павла Созинова, С-500 будет способна поражать цели в 100 км от Земли. По словам генконструктора, такая система решает «целую совокупность задач как противовоздушной, так и противоракетной обороны».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Мужа певицы Жасмин приговорили к тюремному сроку
Евросоюз договорился продлить санкции против России
Швейцария арестовала залог Украины за проведение Евровидения
Газзаев рассказал о шансах сборной России в матче против Мексики
Мэй пообещала, что граждане ЕС останутся в Британии после Brexit
СМИ узнали о многолетней слежке разведки Германии за Белым домом
В Ираке снайпер побил рекорд дальности смертельного выстрела
Спорт
Чили и Германия разошлись миром в матче Кубка конфедераций Сборные Германии и Чили сыграли вничью в Казани, а чилийские болельщики влюбили в себя ещё один город
Авто
Что случилось под Ленинградом в августе 1941: тайна танкового погрома Забытый подвиг, в котором странно всё: от даты до памятника. Кто такой Зиновий Колобанов? Кто приврал — наши или немцы? Выясняем на месте
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Варлей и еще 6 секс-символов советских комедий: тогда и сейчас Вспоминаем культовые роли Натальи Варлей, которая в 2017 году отмечает 70-летие, и других артисток, на которых равнялись все женщины Советского Союза, и смотрим, как выглядят самые красивые актрисы СССР сейчас
Недвижимость
Чиновники: петербуржцы могут накопить на квартиру почти за 7 лет
Сделки с жильем защитит нотариус
Ипотека в России поставила рекорд
В Петербурге жену депутата осудили на 7 лет за квартирные аферы
Леди
В моду вошли длинные юбки: как правильно их носить Как выглядеть стильно и красиво, а не старомодно, в макси-юбке
Дети
53-летняя звезда сериала «Друзья» хочет родить ребенка Кортни Кокс заявила, что не чувствует себя на свой возраст.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь