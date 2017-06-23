Новый технопарк появится недалеко от Владивостока

Этот вопрос обсудили Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и заместитель министра сельского хозяйства РФ Евгений Громыко во время рабочей встречи в четверг, 22 июня.

Заместитель министра Евгений Громыко отметил, что есть поручение Правительства РФ создать экспортно-ориентированные агрологистические хабы. В рамках проекта в Московской области уже реализован первый полномасштабный оптово-распределительный центр (ОРЦ).

«Маршрут Москва-Владивосток является основным транспортным коридором, который должен обеспечить доставку сельскохозяйственной продукции из центральных регионов России в Приморье и на экспорт в страны АТР», — сказал он.

Во время визита в Приморье, заместитель министра побывал на мысе Назимова, а также на других возможных площадках, в том числе в ТОР «Надеждинская», где планируют построить ОРЦ мощностью 52 тысяч тонн продовольствия. По его словам, у местного бизнеса есть заинтересованность принять участие в масштабном проекте — сообщает краевая администрация.

«Мы увидели, что в ТОР “Надеждинская” полных ходом идет создание инфраструктуры, поэтому рассчитываем на эту площадку. Там должен быть агроиндуистриальный технопарк с пищевыми предприятиями, производством кормов, переработкой рыбы. С учетом создаваемого там ОРЦ для экспортно-ориентированных предприятий нужно 70 гектаров земли», — добавил Евгений Громыко.

Кроме того, стороны обсудили увеличение мощностей.

«Основной упор необходимо сделать на создание дополнительных мощностей, в том числе холодильных. Это позволит переваливать большие объемы сельскохозяйственной и морской продукции», — пояснил он.

Михаил Грач.