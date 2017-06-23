Новый технопарк появится недалеко от Владивостока
В ТОР «Надеждинская» планируют создать агроиндуистраильный технопарк, сообщает ИА «Дейта».
В ТОР «Надеждинская» планируют создать агроиндуистраильный технопарк, сообщает ИА «Дейта».
Этот вопрос обсудили Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и заместитель министра сельского хозяйства РФ Евгений Громыко во время рабочей встречи в четверг, 22 июня.
Заместитель министра Евгений Громыко отметил, что есть поручение Правительства РФ создать
«Маршрут
Во время визита в Приморье, заместитель министра побывал на мысе Назимова, а также на других возможных площадках, в том числе в ТОР «Надеждинская», где планируют построить ОРЦ мощностью 52 тысяч тонн продовольствия. По его словам, у местного бизнеса есть заинтересованность принять участие в масштабном проекте — сообщает краевая администрация.
«Мы увидели, что в ТОР “Надеждинская” полных ходом идет создание инфраструктуры, поэтому рассчитываем на эту площадку. Там должен быть агроиндуистриальный технопарк с пищевыми предприятиями, производством кормов, переработкой рыбы. С учетом создаваемого там ОРЦ для
Кроме того, стороны обсудили увеличение мощностей.
«Основной упор необходимо сделать на создание дополнительных мощностей, в том числе холодильных. Это позволит переваливать большие объемы сельскохозяйственной и морской продукции», — пояснил он.
Михаил Грач.