Снижение уровня Ангары вносит коррективы в работу ВСРП

Низкий уровень воды в Ангаре заставляет «Восточно-Сибирское речное пароходство» (ВСРП) вносить корректировки в маршрутную сеть. Об этом говорится в годовом отчете крупнейшей судоходной компании Восточной Сибири.

Еще в 2015 году по этой причине начальный остановочный пункт маршрута Иркутск—Братск пришлось перенести из Иркутска в Балаганск. В прошлом году ситуация не изменилась.

«Что касается перевозок по озеру Байкал, по причине низкого уровня воды в истоке реки Ангары было осуществлено перераспределение рейсов по пригородным маршрутам, что привело к некоторому снижению пассажиропотока. Ввиду того, что обслуживание длиннопробежных маршрутов является убыточным для пароходства, было принято решение о закрытии маршрутов Иркутск — Усть-Баргузин и Иркутск — Нижнеангарск по завершении навигации 2016 года», — отмечается в годовом отчете.

Тем не менее, в 2017 году ПАО ВСРП намерено активизировать пассажирские перевозки на Байкале. Планируется заняться ими на новом маршруте Иркутск—остров Ольхон. Кроме того, ведутся переговоры с Бурятией «о возможности создания регулярных маршрутов на скоростных водных судах между северным и южным Байкалом в рамках федеральных и региональных программ».

Суда ВСРП ежегодно перевозят 200 тыс. человек и около 2 млн т грузов. Чистая прибыль в 2016 году составила 4,65 млн руб., заметно сократившись по сравнению с 2015 годом (21,45 млн руб.). Пароходство входит в холдинг «Истлэнд».

