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05:38 (мск), источник: Вести - Красноярск

В «Жилфонде» рассказали о планах ремонта домов на 2017 год

В Красноярске генеральный директор «Жилфонда» рассказала о начале ремонтной кампании. Сколько домов отремонтируют в 2017 году и сколько на это уйдёт средств?

Пока в графике на ремонт стоят 715 многоквартирных домов. Всего в этом году «Жилфонд» планирует потратить на работы 519 миллионов рублей. Перечень работ обширен. В домах запланирован ремонт системы электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения, а также ремонт подъездов и межпанельных швов, замена окон. Основной объём работ пройдёт летом.

«Активная работа идёт по замене межпанельных швов, сделано уже 3 километра из планируемых 20. Провели ремонт 36 подъездов. Окна ПВХ в 31 подъезде сделаны. И электроснабжение тоже порядка 2-х километров уже заменено», — сообщила генеральный директор ГУК «Жилфонд» Наталья Жавнова.

Ремонт в домах выполняет 71 подрядная организация, каждая прошла тщательный отбор и положительно зарекомендовала себя на рынке. «Проведение текущего ремонта активно контролируется с фото- и видеофиксацией производства работ. Жители в любой момент могут ознакомиться с проведением работ, ответственные лица имеют доступ на площадки проведения работ», — добавила генеральный директор ГУК «Жилфонд» Наталья Жавнова.

«Жилфонд» принимает активное участие в федеральной программе по благоустройству, благодаря которой уже этим летом будут преображены 132 дворовые территории. В компании напоминают, инициаторами ремонта становятся именно жители. Поэтому, чтобы привести свой дом в порядок, собственникам квартир нужно организовать собрание, определить источник финансирования, а также составить перечень работ и направить заявку в «Жилфонд».


Владислав ТАМОШАУСКАС

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