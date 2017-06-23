В «Жилфонде» рассказали о планах ремонта домов на 2017 год

Пока в графике на ремонт стоят 715 многоквартирных домов. Всего в этом году «Жилфонд» планирует потратить на работы 519 миллионов рублей. Перечень работ обширен. В домах запланирован ремонт системы электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения, а также ремонт подъездов и межпанельных швов, замена окон. Основной объём работ пройдёт летом.



«Активная работа идёт по замене межпанельных швов, сделано уже 3 километра из планируемых 20. Провели ремонт 36 подъездов. Окна ПВХ в 31 подъезде сделаны. И электроснабжение тоже порядка 2-х километров уже заменено», — сообщила генеральный директор ГУК «Жилфонд» Наталья Жавнова.



Ремонт в домах выполняет 71 подрядная организация, каждая прошла тщательный отбор и положительно зарекомендовала себя на рынке. «Проведение текущего ремонта активно контролируется с фото- и видеофиксацией производства работ. Жители в любой момент могут ознакомиться с проведением работ, ответственные лица имеют доступ на площадки проведения работ», — добавила генеральный директор ГУК «Жилфонд» Наталья Жавнова.



«Жилфонд» принимает активное участие в федеральной программе по благоустройству, благодаря которой уже этим летом будут преображены 132 дворовые территории. В компании напоминают, инициаторами ремонта становятся именно жители. Поэтому, чтобы привести свой дом в порядок, собственникам квартир нужно организовать собрание, определить источник финансирования, а также составить перечень работ и направить заявку в «Жилфонд».





Владислав ТАМОШАУСКАС



