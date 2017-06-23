Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Белый дом сделал заявление по России после визита Порошенко
Постиранные вещи нельзя сушить в квартире
Конец карьеры: какого актера не брали в кино из-за красоты
Сын Тины Канделаки покорил пользователей Сети
Ответ России на новые санкции США последовал на следующий день
«Я государству не доверяю. Меня уже много обманывали»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Участник шоу «Голос» из команды Билана дебютирует в кино
Звезда «Реальных пацанов» похудела на спор в шоу Летучей
Фото дня: логотип «Тесла» похож на нос кота
Новая система безопасности: приподнимающийся кузов
СМИ: Трамп назвал Украину «ненавистным для жителей» топонимом
В Раде назвали позором встречу Порошенко и Трампа
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
Виктория Сваровски вышла замуж в платье весом 46 кг (фото)
СМИ: Ани Лорак показала стальной пресс и роскошную фигуру
Проблемы со стулом Порошенко в США сняли на камеру
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В России подешевели частные дома
Фоторепортажи
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
12Пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек
05:49 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Реконструкция «Роева ручья» обойдется в 300 млн рублей

120 млн рублей потратят на строительство современных вольеров.

На реконструкцию парка флоры и фауны «Роев ручей» планируется потратить около 300 млн рублей. Из них 120 млн рублей потратят на строительство современных вольеров. Всего через несколько лет «Роев ручей» станет зоопарком мирового класса.

Сейчас на строительной площадке работают бульдозеры и экскаваторы. Здесь установят трибуны для зрителей и загоны для животных в арктическом стиле. Имитация льдин и снега поможет животным почувствовать себя как на родном Севере.

«Здесь будут построены мирового уровня вольеры для северных, арктических животных. С завершением строительства этих вольеров красноярский парк флоры и фауны “Роев ручей” станет одним из лучших парков в мире», — говорит сотрудник зоопарка Олег Чипура.

Главной достопримечательностью парка станет вольер для белых медведей, которым выделят большой бассейн. Там же будет обитать любимец красноярцев медведь Седой — сейчас он временно гостит в зоопарке Геленджика. В новом бассейне поставят большое стекло, через которое посетители смогут наблюдать за хищниками.

Проект составлен так, чтобы сохранить максимум деревьев возле парка. Вместо тех, что все-таки пришлось выкорчевать, посадят новые. Средства на строительство выделены благотворителями и частными инвесторами.

«Стоимость вольеров для белых медведей и для ластоногих обойдется приблизительно в 100−120 млн рублей, а общая стоимость строительства пока в пределах 300 млн руб. Но надо понимать, что это программа наша на несколько лет, ближе к пяти годам», — рассказывает директор парка флоры и фауны «Роев ручей» Андрей Горбань.

После завершения строительства парк флоры и фауны будет расширяться и дальше. В планах — создание единого туристического пространства вместе с фанпарком «Бобровый лог» и заповедником «Столбы».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Мэрию Красноярска обязали следить за чистотой Абаканской протоки
ВКС РФ за неделю перехватили у границы 14 самолетов-разведчиков
РФ создаст эшелонированную национальную систему ПРО к 2025 году
Роспотребнадзор сообщил о вспышках сибирской язвы в Южной Азии
Газзаев рассказал о шансах сборной России в матче против Мексики
Правительство выделит 3,8 млрд на отмену третьей учебной смены
Кувейт передал Катару перечень требований арабских стран
Евросоюз договорился продлить санкции против России
Спорт
Чили и Германия разошлись миром в матче Кубка конфедераций Сборные Германии и Чили сыграли вничью в Казани, а чилийские болельщики влюбили в себя ещё один город
Авто
Что случилось под Ленинградом в августе 1941: тайна танкового погрома Забытый подвиг, в котором странно всё: от даты до памятника. Кто такой Зиновий Колобанов? Кто приврал — наши или немцы? Выясняем на месте
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Варлей и еще 6 секс-символов советских комедий: тогда и сейчас Вспоминаем культовые роли Натальи Варлей, которая в 2017 году отмечает 70-летие, и других артисток, на которых равнялись все женщины Советского Союза, и смотрим, как выглядят самые красивые актрисы СССР сейчас
Недвижимость
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Ипотека в России поставила рекорд
В Петербурге жену депутата осудили на 7 лет за квартирные аферы
Должники за услуги ЖКХ не смогут продать свои квартиры
Леди
В моду вошли длинные юбки: как правильно их носить Как выглядеть стильно и красиво, а не старомодно, в макси-юбке
Дети
53-летняя звезда сериала «Друзья» хочет родить ребенка Кортни Кокс заявила, что не чувствует себя на свой возраст.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь