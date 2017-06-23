Реконструкция «Роева ручья» обойдется в 300 млн рублей

На реконструкцию парка флоры и фауны «Роев ручей» планируется потратить около 300 млн рублей. Из них 120 млн рублей потратят на строительство современных вольеров. Всего через несколько лет «Роев ручей» станет зоопарком мирового класса.

Сейчас на строительной площадке работают бульдозеры и экскаваторы. Здесь установят трибуны для зрителей и загоны для животных в арктическом стиле. Имитация льдин и снега поможет животным почувствовать себя как на родном Севере.

«Здесь будут построены мирового уровня вольеры для северных, арктических животных. С завершением строительства этих вольеров красноярский парк флоры и фауны “Роев ручей” станет одним из лучших парков в мире», — говорит сотрудник зоопарка Олег Чипура.

Главной достопримечательностью парка станет вольер для белых медведей, которым выделят большой бассейн. Там же будет обитать любимец красноярцев медведь Седой — сейчас он временно гостит в зоопарке Геленджика. В новом бассейне поставят большое стекло, через которое посетители смогут наблюдать за хищниками.

Проект составлен так, чтобы сохранить максимум деревьев возле парка. Вместо тех, что все-таки пришлось выкорчевать, посадят новые. Средства на строительство выделены благотворителями и частными инвесторами.

«Стоимость вольеров для белых медведей и для ластоногих обойдется приблизительно в 100−120 млн рублей, а общая стоимость строительства пока в пределах 300 млн руб. Но надо понимать, что это программа наша на несколько лет, ближе к пяти годам», — рассказывает директор парка флоры и фауны «Роев ручей» Андрей Горбань.

После завершения строительства парк флоры и фауны будет расширяться и дальше. В планах — создание единого туристического пространства вместе с фанпарком «Бобровый лог» и заповедником «Столбы».