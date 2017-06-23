Форум «Технопром-2017» завершился в Новосибирске

Три месяца кропотливой работы, и уникальное медицинское устройство готово к использованию. Таков результат победителей региональной олимпиады по 3D-технологиям в рамках форума «Технопром-2017». Первое место занял студент НГПУ с юными помощниками из Купино.

— Ребенок кладет свою руку в специальный вырез в протезе, застегивает и может совершать какие-либо действия, сжимать и разжимать кулак, — рассказывает победитель олимпиады по 3D-моделированию Роман Фоменко.

Роману помогали ученики 2-го лицея из Купинского района Новосибирской области. В учебном заведении есть, где размахнуться: четыре инженерных класса, пять 3D-принтеров и всесторонняя поддержка инновационных инициатив.

— Мы формируем инженерные компетенции, начиная с детского сада. Наши преподаватели ведут технические кружки в детских садах, и проблемы набора детей нет. Родители говорят: что делать, наши дети уже с детского сада просятся в лицей? Нужно продолжать совершенствовать ту работу, которую ребята начинают в детском саду, — говорит куратор инженерно-технологических классов лицея № 2 Купино Наталья Тарасова.

Всего в пятом форуме «Технопром» приняли участие полторы тысячи ребят. Поиск и развитие талантливых детей — стратегическая задача для страны. По мнению экспертов, те, кто сегодня изучает робототехнику, завтра будут совершать промышленную революцию.

— Вчера прошли очень содержательные «мозговые штурмы». Мы еще раз сверили направления технического перевооружения, ход диверсификации гособоронзаказа на гражданские нужды. И все мы понимаем, что это делать должны уже другие люди, заряженные на эту суперзадачу, — говорит губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

Дискуссионной площадкой, закрывшей «Технопром», стала интеллектуальная игра от корпорации «Росатом». Молодых руководителей предприятий учили использовать интеллектуальный капитал своих сотрудников.