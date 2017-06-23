Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Белый дом сделал заявление по России после визита Порошенко
Гидрометцентр предупреждает: дальше будет только хуже
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Какие виды выплат положены пенсионерам в 2017 году
США с сожалением встретили ответ России на новые санкции
Минфин вышел на зарубежный долговой рынок Почему рубль падает и кто выкупает российские евробонды?
Тренер Тарасова поставила «диагноз» фигуристке Юлии Липницкой
Савченко прокомментировала визит Порошенко в США
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Дана Борисова рассказала, как стала наркоманкой
Проблемы со стулом Порошенко в США сняли на камеру
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото)
В США раскрыли подробности крушения истребителя F-16 – СМИ
Проблемы со стулом Порошенко в США сняли на камеру
Сделки с жильем будут заверять нотариусы
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Фоторепортажи
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
12Акции протеста 12 июня
08:40 (мск), источник: PROUFU.ru

Мэрия Уфы отчиталась о «ямочном» ремонте дорог

В Уфе продолжается ямочный ремонт дорог, сообщает мэрия.

Так, в Советском районе поступила 261 заявка на ямочный ремонт, из них 255 принято к исполнению, 144 заявки выполнены, остальные находятся в работе. Накануне был был произведен ремонт на улицах Ибрагимова, Мингажева, Харьковская, проспекте Салавата Юлаева.

В Калининском районе последние два дня работы велись на улицах Перспективной, Вологодской, Первомайской, Свободы, Фронтовых Бригад, Г. Мушникова. Производилась отсыпка щебнем улицах Абзелиловской и Почтовой, тротуара улицы Восточной, а также восстановление тротуара на улице Коммунаров.

В Кировском районе был произведён ямочный ремонт на 87,6 «квадратах» в объеме 14,6 тонн асфальтобетонной смеси. В частности, были отремонтированы участки улиц К. Маркса и Рабкоров, а также перекрёсток улиц Пушкина и Гоголя.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Ирек Ялалов одержал победу в противостоянии с Минфином РБ
Силы ВМФ России нанесли удары ракетами «Калибр» по объектам ИГ
ВКС РФ за неделю перехватили у границы 14 самолетов-разведчиков
Роспотребнадзор сообщил о вспышках сибирской язвы в Южной Азии
Мексиканская телезвезда: Сборная России превосходит нас в физике
Правительство выделит 3,8 млрд на отмену третьей учебной смены
Глава Роскомнадзора пригрозил Дурову блокировкой Telegram
Польша восстановила прием российского газа
Спорт
Чили и Германия разошлись миром в матче Кубка конфедераций Сборные Германии и Чили сыграли вничью в Казани, а чилийские болельщики влюбили в себя ещё один город
Авто
Что случилось под Ленинградом в августе 1941: тайна танкового погрома Забытый подвиг, в котором странно всё: от даты до памятника. Кто такой Зиновий Колобанов? Кто приврал — наши или немцы? Выясняем на месте
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Варлей и еще 6 секс-символов советских комедий: тогда и сейчас Вспоминаем культовые роли Натальи Варлей, которая в 2017 году отмечает 70-летие, и других артисток, на которых равнялись все женщины Советского Союза, и смотрим, как выглядят самые красивые актрисы СССР сейчас
Недвижимость
Ипотека в России поставила рекорд
В Москве подорожали квартиры в пятиэтажках под снос
Госдума разрешила засекретить данные о недвижимости чиновников
Евгения Васильева стала секретарем ТСЖ элитного дома
Леди
В моду вошли длинные юбки: как правильно их носить Как выглядеть стильно и красиво, а не старомодно, в макси-юбке
Дети
53-летняя звезда сериала «Друзья» хочет родить ребенка Кортни Кокс заявила, что не чувствует себя на свой возраст.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь