Мэрия Уфы отчиталась о «ямочном» ремонте дорог

Так, в Советском районе поступила 261 заявка на ямочный ремонт, из них 255 принято к исполнению, 144 заявки выполнены, остальные находятся в работе. Накануне был был произведен ремонт на улицах Ибрагимова, Мингажева, Харьковская, проспекте Салавата Юлаева.

В Калининском районе последние два дня работы велись на улицах Перспективной, Вологодской, Первомайской, Свободы, Фронтовых Бригад, Г. Мушникова. Производилась отсыпка щебнем улицах Абзелиловской и Почтовой, тротуара улицы Восточной, а также восстановление тротуара на улице Коммунаров.

В Кировском районе был произведён ямочный ремонт на 87,6 «квадратах» в объеме 14,6 тонн асфальтобетонной смеси. В частности, были отремонтированы участки улиц К. Маркса и Рабкоров, а также перекрёсток улиц Пушкина и Гоголя.