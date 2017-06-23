Здание бывшего казино «Ессей» на ул. Матросова выставили на продажу

Здание скандально известного казино «Ессей» выставлено на продажу. Комплекс находится на ул. Матросова, 2.

Согласно объявлению на портале N1.ru, общая площадь двухэтажного здания с цоколем — 967 кв. метров. На первом этаже расположены ресторан, гардероб, бар, кухня и другие помещения. Этажом выше находятся игровой зал, бар и vip-зал. Стоимость лота — 60 млн рублей.

По словам продавцов, интерьер заведения выполнен в стиле hi-tech. Отмечается, что дизайн «Ессея» был отмечен дипломом на международном фестивале.

Казино «Ессей» было открыто в сентябре 2001 года. В нем собирались богатые игроки и известные бизнесмены. Также казино известно своим криминальным прошлым — в середине 2000-х годов было убито несколько совладельцев заведения.